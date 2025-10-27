Logo

Серија снажних земљотреса: Тресла се острва

Извор:

Б92

27.10.2025

17:51

Коментари:

0
Серија снажних земљотреса: Тресла се острва
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Низ земљотреса од којих су најснажнији били јачине 6,5 и 6,0 степени Рихтерове скале погодили су данас јужни дио архипелага Малих Антила у Карипском мору.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког института (ЕМСЦ), земљотрес јачине 6,5 степени погодио је више острва, али није нанео никакву материјалну штету, нити је било повријеђених.

Епицентар тог потреса био је на око 162 километара удаљености од гвадалупског острва Дезирад, на дубини од око 10 километара.

Накнадно је дошло до потреса јачине шест степени Рихтерове сакле, а епицентар био је на дубини од девет километара дубине.

До потреса је дошло на око 240 километара удаљености од главног града Розо.

Према подацима ЕМСЦ-а, није било ризика од цунамија.

