Стиже руска зима, од овог датума нова тура снијега и захлађење

Извор:

Мондо.рс

08.10.2025

10:01

Фото: Flo Maderebner/Pexels

Пролазно наоблачење, тек понегдје са слабом кишом, очекује се у четвртак увече у сјеверним, током ноћи ка петку, у петак ујутру и прије подне у осталим предјелима Србије, најавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

Иван Ристић каже за Курир да ће најтоплији дани бити петак и недјеља.

"Максималне температуре ће у појединим мјестима ићи и до 22 степена. Првог дана викенда биће мало ниже, а од сљедећег уторка долази нова промјена времена када хладан фронт са сјевера доноси наоблачење, кишу и нови пад температуре. Средина мјесеца доноси ново јаче захлађење па чак и снијег на планинама", каже Ристић и додаје:

Дакле, нова количина хладног ваздуха пореклом из Русије средином октобра вратиће снијег на планине, а можда понегдје, као и прошли пут, и у ниже предјеле. То зависи од јачине тог циклона јер су прошлог пута модели показивали да је читав циклон ишао ка нама, а сада може да се деси да не дође баш до толиких промјена. Свакако пратимо ситуацију јер уколико дође до значајне промјене може бити и доста падавина.

Ристић каже и да ово није уобичајено вријеме за октобар као и да свјетски метеоролози најављују јаку зиму са доста снијежних падавина.

"Сличну ситуацију смо имали 2016. године када није било Михољског љета, а имали смо јаку зиму када се Дунав у јануару 2017. заледио. Пошто очигледно неће бити правог Михољског љета већ нека златна јесен то може бити наговјештај за хладну у снијежну зиму.

"Ново захлађење очекујем око 25. октобра с тим што остаје да би први снег и у нижим предјелима и у Београду могао да се очекује крајем новембра."

Тагови:

Временска прогноза

ciklon

