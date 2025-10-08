Претежно облачно са повременом кишом: Температура до 19 степени

Извор:
СРНА
08.10.2025
08:04
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме, повремено са слабом кишом и максималном температуром до 19 степени Целзијусових.
Преовладаваће промјенљиво до претежно облачно, од југозапада ка истоку повремено са слабом кишом, на сјеверу уз сунчане периоде, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Послије подне очекује се разведравање од сјевера, док ће на југу Крајине и истоку остати углавном облачно. У наредној ноћи у Крајини ће се јавити нова пролазна облачност.
Друштво
Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу
У Херцеговини ће бити претежно сунчано и вјетровито уз умјерену до јаку буру.
Већи дио дана дуваће умјерен, на ударе појачан, сјеверни вјетар.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Чемерно три, Бјелашница пет, Соколац шест, Сарајево и Зеница осам, Бијељина, Приједор, Мостар и Тузла девет, Билећа, Добој и Требиње 10, те Бањалука 11 степени Целзијусових.
Друштво
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
14 ч1
Најновије
Најчитаније
10
51
10
34
10
33
10
24
10
17
Тренутно на програму