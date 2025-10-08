Logo

Претежно облачно са повременом кишом: Температура до 19 степени

Извор:

СРНА

08.10.2025

08:04

Претежно облачно са повременом кишом: Температура до 19 степени
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно облачно вријеме, повремено са слабом кишом и максималном температуром до 19 степени Целзијусових.

Преовладаваће промјенљиво до претежно облачно, од југозапада ка истоку повремено са слабом кишом, на сјеверу уз сунчане периоде, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Послије подне очекује се разведравање од сјевера, док ће на југу Крајине и истоку остати углавном облачно. У наредној ноћи у Крајини ће се јавити нова пролазна облачност.

облачно-временска прогноза

Друштво

Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу

У Херцеговини ће бити претежно сунчано и вјетровито уз умјерену до јаку буру.

Већи дио дана дуваће умјерен, на ударе појачан, сјеверни вјетар.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Чемерно три, Бјелашница пет, Соколац шест, Сарајево и Зеница осам, Бијељина, Приједор, Мостар и Тузла девет, Билећа, Добој и Требиње 10, те Бањалука 11 степени Целзијусових.

Тагови:

Временска прогноза

oblačno vrijeme

