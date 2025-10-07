Возачи, опрез: У Српску стижу нови радари који снимају све

Извор:
Министарство унутрашњих послова Републике Српске кренуло је у набавку 110 радара за које планира издвојити око 35 милиона марака.
Још у марту ове године Влада Републике Српске је усвојила информацију о потреби набавке нових радарских уређаја. Локације су већ утврђене на основу захтјева грађана, јединица локалне самоуправе и школа.
Према тендерској документацији која је објављена данас нови стационари радари поред снимања прекршаја ограничења брзине и препознавања таблица имаће и детекцију преласка на црвено свјетло, некоришћење појаса у аутомобилу и кориштење мобилног телефона.
Предмет набавке обухвата припремне радове, односно мапирање и геодетско снимање локација, израду пројектне документације и урбанистичко техничких услова.
"На основу достављених докумената министарство је као инвеститор у обавези да прибави потребне сагласности локалних установа и предузећа као и локацијске услове за монтажу радарских уређаја", пише у тендеру, пише "Капитал".
Добављач треба да ријеши и напајање уређаја на електро мрежу и интернет уз обавезу да сноси трошкове набавке и полагања каблова, копања ровова и других пратећих радова.
Рок испоруке је 150 дана од дана закључења уговора.
Иначе, подаци показују да је за седам мјесеци на путевима Републике Српске погинуло 70 људи или 19 више него у истом периоду лани. Тешко је повријеђено њих 350.
