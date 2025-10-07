Logo

Возачи, опрез: У Српску стижу нови радари који снимају све

Извор:

capital.ba

07.10.2025

22:26

Коментари:

0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске кренуло је у набавку 110 радара за које планира издвојити око 35 милиона марака.

Још у марту ове године Влада Републике Српске је усвојила информацију о потреби набавке нових радарских уређаја. Локације су већ утврђене на основу захтјева грађана, јединица локалне самоуправе и школа.

Младен Мијатовић извршио грађанско хапшење

Србија

Младен Мијатовић извршио грађанско хапшење: Лопов направио хаос

Према тендерској документацији која је објављена данас нови стационари радари поред снимања прекршаја ограничења брзине и препознавања таблица имаће и детекцију преласка на црвено свјетло, некоришћење појаса у аутомобилу и кориштење мобилног телефона.

Предмет набавке обухвата припремне радове, односно мапирање и геодетско снимање локација, израду пројектне документације и урбанистичко техничких услова.

"На основу достављених докумената министарство је као инвеститор у обавези да прибави потребне сагласности локалних установа и предузећа као и локацијске услове за монтажу радарских уређаја", пише у тендеру, пише "Капитал".

Добављач треба да ријеши и напајање уређаја на електро мрежу и интернет уз обавезу да сноси трошкове набавке и полагања каблова, копања ровова и других пратећих радова.

илу-струја-03102025

Бања Лука

Без струје бројне улице и насеља у Бањалуци

Рок испоруке је 150 дана од дана закључења уговора.

Иначе, подаци показују да је за седам мјесеци на путевима Републике Српске погинуло 70 људи или 19 више него у истом периоду лани. Тешко је повријеђено њих 350.

