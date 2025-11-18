Не смирују се тензије између Пекинга и Токија: Јапан упозорава своје грађане у Кини

Извор:
Agencije/Reuters
18.11.2025
14:21
Коментари:0
Јапан је упозорио своје грађане у Кини да појачају мјере предострожности и избјегавају мјеста на којима се окупља много људи, усред све дубљег спора између двије земље око коментара јапанске премијерке Санае Такаичи о Тајвану, преноси Ројтерс.
Такаичи је изазвала најозбиљнији дипломатски сукоб у посљедњих неколико година када је овог мјесеца рекла јапанским посланицима да би кинески напад на Тајван, који угрожава опстанак Јапана, могао да изазове војни одговор.
Високи јапански званичник састао се са својим колегом у Пекингу у уторак како би покушао да смири тензије, али није изгледало као да ће доћи до постизања резултата.
Свијет
Власти овог града нуде ваучере паровима који ступе у брак од октобра до децембра
Кинеско министарство спољних послова саопштило је да је на састанку вршило притисак на Такаичи да повуче своје изјаве. Међутим, портпарол јапанске владе, Минору Кихара, сугерисала је да Токио није расположен да то учини.
Кихара је на конференцији за новинаре у уторак рекла да коментари "нису промијенили постојећи став владе", додајући да се влада нада да ће се питања у вези са Тајваном решити мирним путем кроз дијалог.
Свијет
Кина упозорила: Јапан ће претрпјети пораз ако...
Подсјетимо, јапанска премијерка је током засједања јапанске скупштине изјавила да употреба силе Кине на Тајвану за Јапан може да представља "ситуацију која угрожава опстанак", што значи да би јапанска војска могла да користи "право колективне самоодбране".
У Пекингу су то разумјели као мијешање у унутрашње послове Кине. Високи кинески званичници убрзо су издали низ оштрих упозорења, саопштавајући да ће Јапан платити високу цијену уколико се усуди да се војно умеша у питања Тајванског мореуза.
Међутим, Такаичи је одбила да повуче своје изјаве.
Свијет
6 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
47 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
37
14
32
14
30
14
21
Тренутно на програму