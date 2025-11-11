Застрашујући снимак: Дјелимично се урушио мост у Кини, усљед велике количине падавина

Извор:
Новоотворени мост у кинеској провинцији Сечуан срушио се дјелимично, али још није познато да ли има жртава.
Дио прилаза мосту Хонгћи и дио трупа урушили су се и изазвали клизишта, преноси Ројтерс.
Мост дужине 748 метара део је државног аутопута који провинцију повезује са Тибетом, а до пукотина је наводно дошло због велике количине падавина.
Изградња моста завршена је раније ове године, а извођачи радова биле су компаније Сечуан роудс и Бриџ група.
