Застрашујући снимак: Дјелимично се урушио мост у Кини, усљед велике количине падавина

Извор:

Телеграф

11.11.2025

16:39

Застрашујући снимак: Дјелимично се урушио мост у Кини, усљед велике количине падавина
Фото: Printscreen/X

Новоотворени мост у кинеској провинцији Сечуан срушио се дјелимично, али још није познато да ли има жртава.

Дио прилаза мосту Хонгћи и дио трупа урушили су се и изазвали клизишта, преноси Ројтерс.

Мост дужине 748 метара део је државног аутопута који провинцију повезује са Тибетом, а до пукотина је наводно дошло због велике количине падавина.

Изградња моста завршена је раније ове године, а извођачи радова биле су компаније Сечуан роудс и Бриџ група.

(Телеграф)

