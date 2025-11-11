Руси продиру у Покровск, скрива их густа магла

Извор:
Више од 300 руских војника продрло је посљедњих дана у јужна предграђа Покровска, користећи густу маглу као заклон од украјинских беспилотних летјелица и извиђања.
Саопштио је данас, 11. новембра, 7. корпус Ваздушно-јуришних снага Украјине на Телеграму, а преноси Њу војс оф Украјине.
Руси су за продор искористили маглу, која је значајно смањила ефикасност украјинских ваздушних операција односно надзора дроновима. Друштвеним мрежама проширио се и снимак руских војника који се по густој магли крећу према Покровску.
Према извјештајима, главни циљ руских снага је доћи до сјеверних граница Покровска и покушати опколити цијелу урбану агломерацију.
Упркос ограниченој видљивости, украјинске одбрамбене снаге настављају откривати и елиминисати непријатељске групе у урбаним подручјима. Од почетка новембра у Покровску су убијена 162 руска војника, а још 39 их је рањено, објавила је украјинска војска.
У одбрамбеним операцијама учествују различите украјинске јединице, укључујући јуришне и ваздушно-десантне групе, Снаге за специјалне операције (СОФ), Сигурносну службу Украјине (СБУ) те Националну гарду и Националну полицију, стоји у саопштењу, преноси Индекс
