Расизам се враћа у британску политику

Извор:
Б92
11.11.2025
15:06
Коментари:0
Премијер Велике Британије Кир Стармер изјавио је у интервјуу на телевизији ИТВ емитованом данас да се расизам враћа у британску политику, да се људи осјећају веома уплашено и да политика крајње деснице која раздваја разара његову земљу.
Како је навео, у Великој Британији сада постоји политичка подјела између лабуристичке "патриотске националне обнове", са једне стране и "токсичне подјеле реформиста" и других на десној страни политике који "цијепају његову земљу".
"Неке од реторика коју чујемо – расистичка реторика, реторика раздора – за које сам искрено мислио да смо их се ријешили прије неколико деценија, враћају се у политику и чини да се људи осјећају веома уплашено", изјавио је Стармер, преноси Гардијан.
Како је рекао, неопходно је супротставити се том расизму, тој подјели, и мора се поносно рећи да бити Британац значи бринути се за друге, бити разуман, бити толерантан и саосјећајан.
Британски премијер је рекао да је укључен у борбу за душу његове земље и додао да, иако бирачи имају разумну забринутост због илегалне миграције, постоји морална линија коју су лидер британске Реформистичке странке Најџел Фараж и други прешли.
Стармер је обећао да ће се борити против свакога ко тврди да "људи који нису бијели не могу бити Енглези или Британци" и да "породице које су генерацијама живјеле у Великој Британији треба депортовати", додавши да су људи који промовишу такве ставове непријатељи националне обнове.
"Ако подстичете расистичко насиље и мржњу, то није изражавање забринутости, то је криминално. Ова велика странка поносна је на наше заставе, али ако су оне исписане поред графита, који поручују власнику кинеског ресторана да иде кући, то није понос, то је расизам", рекао је Стармер.
(б92)
