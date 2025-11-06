Logo

У Кини отворен двоспратни висећи мост: Погледајте ово чудо, 11,9 километара

Извор:

Мондо.рс

06.11.2025

09:45

Коментари:

0
У Кини отворен двоспратни висећи мост: Погледајте ово чудо, 11,9 километара
Фото: Printscreen/X

Први кинески двоспратни висећи мост са затегама отворен је за саобраћај у источној кинеској провинцији Анхуи, пренијела је агенција Синхуа. Ово је 11. мост преко ријеке Јангце у провинцији Анхуи.

Пројекат повезује брзе путеве, међуградске жељезнице и теретне пруге, омогућавајући транспорт између железнице и ријечног саобраћаја. Јуче је у рад пуштена друмска дионица моста дуга 11,9 километара.

Очекује се да ће нови мост значајно унапредити транспортну мрежу у дијелти ријеке Јангце и да ће допринијети економском развоју региона. Објекат је пројектован и изграђен према високим еколошким стандардима, будући да пролази кроз Национални резерват природе делфина ријеке Тонглинг и заштићено подручје извора воде за пиће.

Подијели:

Тагови:

most

Кина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Орбан: Од доласка Трампа политички мотивисане санкције су укинуте

Свијет

Орбан: Од доласка Трампа политички мотивисане санкције су укинуте

2 ч

0
Дјеца бацала петарде на ватрогасце који су дошли да гасе пожар у згради!

Свијет

Дјеца бацала петарде на ватрогасце који су дошли да гасе пожар у згради!

2 ч

0
Човјек извукао све новчиће из фонтане у Риму

Свијет

Човјек извукао све новчиће из фонтане у Риму

3 ч

0
Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

Свијет

Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

41

Добра вијест: Ево када креће исплата пензија у Српској

11

39

Ево како пун Мјесец утиче на тијело, психу и друштво

11

37

Пакао за Партизан пред Олимпијакос: Два лидера тима не путују у Атину!

11

37

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

11

33

Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner