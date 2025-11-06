У Кини отворен двоспратни висећи мост: Погледајте ово чудо, 11,9 километара

Извор:
Први кинески двоспратни висећи мост са затегама отворен је за саобраћај у источној кинеској провинцији Анхуи, пренијела је агенција Синхуа. Ово је 11. мост преко ријеке Јангце у провинцији Анхуи.
Пројекат повезује брзе путеве, међуградске жељезнице и теретне пруге, омогућавајући транспорт између железнице и ријечног саобраћаја. Јуче је у рад пуштена друмска дионица моста дуга 11,9 километара.
Очекује се да ће нови мост значајно унапредити транспортну мрежу у дијелти ријеке Јангце и да ће допринијети економском развоју региона. Објекат је пројектован и изграђен према високим еколошким стандардима, будући да пролази кроз Национални резерват природе делфина ријеке Тонглинг и заштићено подручје извора воде за пиће.
Tracking One Year of Progress on the Yanji Yangtze River Bridge— Jimu Focus (@jimuglobal) November 5, 2025
The Yanji Yangtze River Bridge is the world’s first suspension bridge with four main cables of different sags.
It connects Ezhou and Huanggang, serving as a key river-crossing project in Hubei.
The bridge is… pic.twitter.com/Dcyt0pgVWG
