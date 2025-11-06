Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

06.11.2025
Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине 2026. године, објавио је Ројтерс, позивајући се на владине изворе.
Берлин је највећи покровитељ Кијева из ЕУ и већ му је обезбиједио око 40 милијарди евра од ескалације сукоба између Украјине и Русије у фебруару 2022. године.
Према Ројтерсу, Берлин разматра додатно повећање од 3 милијарде евра у 2026. години, што значи да би укупан износ немачке помоћи могао достићи 11,5 милијарди евра (13,2 милијарде долара) сљедеће године.
Њемачке власти су у буџету за сљедећу годину издвојиле 8,5 милијарди евра (9,8 милијарди долара) за Украјину, иако су извори у уторак рекли Ројтерсу да ће се тај износ вјероватно повећати за више од трећине због додатних средстава од министарстава финансија и одбране. Сличне бројке је објавио и лист "Ханделсблат".
Додатни новац ће покрити артиљерију, дронове, оклопна возила и замјену два америчка система противваздушне одбране "патриот", наводе извори агенције.
"Наставићемо да пружамо подршку колико год буде потребно", рекао је један извор за Ројтерс.
Издавање средстава за Украјину је одобрено упркос томе што је њемачки канцелар Фридирих Мерц у августу признао да њемачка економија пати од "структурне кризе" у којој велики сектори "више нису заиста конкурентни".
Владимир Зеленски је захвалио Мерцу што је Кијеву обезбиједио известан број система "патриот", рекавши да су ранији споразуми спроведени у дјело.
Москва је више пута изјавила да западна војна помоћ влади Зеленског неће је спријечити да оствари своје циљеве у украјинском сукобу, већ само продужава борбе и повећава ризик од директног сукоба између Русије и НАТО-а.
