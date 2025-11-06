Logo

Инфлуенсерка која је имала 27 пластичних операција пронађена мртва у свом стану

Извор:

Курир

06.11.2025

08:16

Коментари:

0
Инфлуенсерка која је имала 27 пластичних операција пронађена мртва у свом стану
Фото: Инстаграм/bonecadesumana

Бразилска инфлуенсерка Барбара Јанкавски, која је прошла кроз 27 естетских операција како би изгледала као Барбика, пронађена је мртва у свом дому у Сао Паулу у Бразилу.

Према писању истог медија, полиција истражује узрок њене смрти, коју описују као сумњиву, а чекају се резултати потпуне обдукције. Хитна помоћ позвана је током викенда, али није успјела да спасе живот инфлуенсерке.

Пријатељица била у кући истог дана

Пријатељица инфлуенсерке била је у кући истог дана, али је отишла прије него што је Барбара преминула.

Популарност стекла дјељењем свог пута кроз естетске захвате

Јанкавски је, према проценама, потрошила око 42 хиљаде фунти на операције како би што више личила на Барбику. Популарност је стекла дјељењем свог пута кроз естетске захвате на друштвеним мрежама.

На Инстаграму је имала више од 55 хиљада пратилаца, а на ТикТоку више од 344 хиљаде, гдје је била позната као Бонека Десумана („Нечовечна Барбика“). Наступала је и у телевизијским емисијама и рекламним кампањама у Бразилу.

Реакције фанова

Фанови су њеном смрћу шокирани и тужни.

„Не могу да вјерујем. Вољела сам те. Почивај у миру“, „Надам се да ће те Бог примити раширених руку. Не могу да вјерујем да те нема. Живела си дио живота какав си вољела и то нас мало теши“, неки су од коментара њених обожавалаца.

(курир)

Подијели:

Тагови:

influenserka

pronađena mrtva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас сунчано вријеме, температура и до 20 степени

Друштво

Данас сунчано вријеме, температура и до 20 степени

53 мин

0
Шта се дешава у Њемачкој? Стручњаци упозоравају на ВЕЛИКУ РУПУ у систему

Свијет

Шта се дешава у Њемачкој? Стручњаци упозоравају на ВЕЛИКУ РУПУ у систему

59 мин

0
Шетња успорава напредак ове болести

Здравље

Шетња успорава напредак ове болести

1 ч

0
Возачи опрез: Коловози мјестимично влажни, магла смањује видљивост

Друштво

Возачи опрез: Коловози мјестимично влажни, магла смањује видљивост

1 ч

0

Више из рубрике

На Филипинима најмање 140 људи страдало: Проглашено стање националне катастрофе

Свијет

На Филипинима најмање 140 људи страдало: Проглашено стање националне катастрофе

49 мин

0
Шта се дешава у Њемачкој? Стручњаци упозоравају на ВЕЛИКУ РУПУ у систему

Свијет

Шта се дешава у Њемачкој? Стручњаци упозоравају на ВЕЛИКУ РУПУ у систему

59 мин

0
Авио-компанија мијења правила: Дубок џеп вас може спасити

Свијет

Авио-компанија мијења правила: Дубок џеп вас може спасити

1 ч

0
Бивши шеф правосуђа ЕУ оптужен за прање новца

Свијет

Бивши шеф правосуђа ЕУ оптужен за прање новца

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

01

У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

08

50

Удес на магистралном путу, саобраћај потпуно обустављен

08

47

Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

08

44

Човјек извукао све новчиће из фонтане у Риму

08

38

Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner