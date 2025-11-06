Инфлуенсерка која је имала 27 пластичних операција пронађена мртва у свом стану

Извор:
Бразилска инфлуенсерка Барбара Јанкавски, која је прошла кроз 27 естетских операција како би изгледала као Барбика, пронађена је мртва у свом дому у Сао Паулу у Бразилу.
Према писању истог медија, полиција истражује узрок њене смрти, коју описују као сумњиву, а чекају се резултати потпуне обдукције. Хитна помоћ позвана је током викенда, али није успјела да спасе живот инфлуенсерке.
Пријатељица била у кући истог дана
Пријатељица инфлуенсерке била је у кући истог дана, али је отишла прије него што је Барбара преминула.
Популарност стекла дјељењем свог пута кроз естетске захвате
Јанкавски је, према проценама, потрошила око 42 хиљаде фунти на операције како би што више личила на Барбику. Популарност је стекла дјељењем свог пута кроз естетске захвате на друштвеним мрежама.
На Инстаграму је имала више од 55 хиљада пратилаца, а на ТикТоку више од 344 хиљаде, гдје је била позната као Бонека Десумана („Нечовечна Барбика“). Наступала је и у телевизијским емисијама и рекламним кампањама у Бразилу.
Реакције фанова
Фанови су њеном смрћу шокирани и тужни.
„Не могу да вјерујем. Вољела сам те. Почивај у миру“, „Надам се да ће те Бог примити раширених руку. Не могу да вјерујем да те нема. Живела си дио живота какав си вољела и то нас мало теши“, неки су од коментара њених обожавалаца.
