Мистерија на крузеру: Ана (18) се није појавила на доручку, њено тијело нађено умотано у ћебе испод кревета

Извор:

Телеграф

18.11.2025

11:37

Мистерија на крузеру: Ана (18) се није појавила на доручку, њено тијело нађено умотано у ћебе испод кревета
Фото: Instagram

Породица и пријатељи тугују због мистериозне смрти Ане Кепнер (18) са Флориде, која је нађена мртва на крузеру Карнивал Хоризон. Њена смрт предмет је истраге ФБИ.

Ана, која је планирала да се придружи војсци након дипломирања, пронађена је мртва на крузеру који се вратио у луку у Мајамију у суботу, 8. новембра.

Дјевојка је пронађена мртва умотана у ћебе испод кревета. Ана је кренула на крстарење крузером из Мајамија ка Карибима.

ФБИ истражује мистериозну смрт дјевојке јер је умрла у међународним водама. Њено тијело је уклоњено са брода 8. новембра током шестодневног крстарења када је брод пристао у Мајами, након што је промијенио курс.

Узрок смрти је још увијек непознат, али су истражитељи округа Мајами-Дејд потврдили да је смрт наступила 7. новембра.

Истрага ФБИ-ја о њеној смрти је "веома сложена - потпада под оно што се назива законима о посебној поморској јурисдикцији", рекла је бивша специјална агенткиња Никол Паркер за Фокс суз дигитал.

У вријеме њене смрти, крузер се налазио између Конзумела у Мексику и Мајамија.

Тијело пронађено испод кревета

Тијело средњошколске навијачице пронађене мртве на крузеру било је умотано у ћебе и угурано под кревет, пише Daily Mail. Извори сада тврде за Daily Mail да се Ана пожалила како се осећа лоше увече 6. новембра док је била на вечери, па је отишла у своју кабину.

Следећег јутра, када су је њен отац Кристофер Кепнер (41) и маћеха Шонтел Хадсон (36) позвали на доручак, тинејџерке није било нигдје.

(Телеграф)

