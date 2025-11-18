Полицајац у групи јављао гдје су радари: Пријети му пет година затвора

18.11.2025
Возачи у округу Феклабрик у Аустрији имали су од почетка 2023. до краја 2024. необично моћан извор информација - WhatsApp групу са више од 1.000 чланова, у којој су се свакодневно дијелиле локације и термини саобраћајних контрола.
Како су те информације доспјеле у групу, биће разјашњено на суђењу заказаном за уторак пред Покрајинским судом у Велсу, преноси Kronen Zeitung.
На суду ће се појавити 27-годишњи полицајац који се терети за злоупотребу службеног положаја и кршење обавезе чувања службене тајне. Према наводима истраге, управо је он достављао податке о контролама, које је добијао током свог редовног радног ангажмана, преноси б92.
Портпарол суда Андреас Румплмајер изјавио је да је оптужени до сада неосуђиван и да од својих поступака није имао никакву материјалну корист. Полицајац је, како је наведено, одмах признао дјела и тврдио да "није мислио да ради нешто лоше".
Оптужница наводи да је током 62 дана полицајац послао укупно 111 порука у WhatsApp групу, као и три фотографије са мјеста саобраћајних незгода. Тиме је, према тужилаштву, прекршио законску обавезу чувања службене тајне и угрозио интересе које држава сматра повјерљивим.
Случај је откривен након анонимне пријаве упућене Савезној канцеларији за превенцију и борбу против корупције (БАК). Уколико буде осуђен, младом полицајцу пријети казна затвора од шест мјесеци до пет година.
