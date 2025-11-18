Трагедија: Отац (41) погинуо пред очима сина (17)

Извор:
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у понедјељак увече на излазу из Сајана према Иђошу, у којој је погинуо Б.Ј. (41) из Сајана, док је његов малољетни седамнаестогодишњи син лакше повријеђен.
Несрећа је полицији пријављена нешто прије поноћи.
Б.Ј. је управљао аутомобилом марке "Опел Вектра" (зрењанинских регистарских таблица), а претпоставља се да је, усљед неприлагођене брзине, слетио са пута у канал са десне стране и преврнуо се. Возач је, нажалост, преминуо на лицу мјеста.
Његов седамнаестогодишњи син, који је био сувозач, збринут је у кикиндској болници.
Љекари су потврдили да су повреде лакше природе, те је након прегледа и дијагностике пуштен на кућно лијечење.
Надлежни тужилац из ОЈТ Кикинда наложио је обдукцију тијела настрадалог возача.
