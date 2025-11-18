Logo
Large banner

Глумац хоспитализован због "мистериозне" болести

Извор:

Агенције

18.11.2025

10:41

Коментари:

0
Глумац хоспитализован због "мистериозне" болести
Фото: Pexels

Лијев Шрајбер је у недјељу хоспитализован у Њујорку након што је рекао свом љекару да има "јаку главобољу".

Звијезди серије "Spotlight", глумцу Лијеву Шрајберу љекар је наложио да одмах оде на преглед и преноћи у болници, гдје тренутно пролази кроз низ тестова.

Извори су рекли медијима да је глумац могао да говори и хода без потешкоћа. За сада нису откривене никакве друге медицинске информације.

"Из предострожности, Лијев је отишао у болницу на тестирање и дан касније му је речено да може да се врати на посао", рекао је његов представник медијима у понедјељак увече.

Добитник награде Тони остварио је низ запажених улога у остварењима "Scream", "Isle of Dogs", "Spotlight" и "A Small Light", као и у ТВ серији "Ray Donovan".

Лик Донована је тумачио седам сезона, а ова серија се приказивала од 2013. до 2020. годин

Шрајбер је недавно глумио Тега Винберија у Нетфлиxовој драми из 2024. године "The Perfect Couple" са Никол Кидман, као и Грир Гарисон Винбери.

Што се тиче његовог личног живота, Шрајбер се оженио Тејлор Најсен у јулу 2023. године након око шест година везе. Сљедећег месеца, пар је добио своје прво заједничко дијете Хејзел Би.

Са глумицом Наоми Вотс има Сашу (18) и Каја (16). Њих двоје су били у вези 11 година, а растали су се у септембру 2016. године.

Подијели:

Тагови:

глумац

Болест

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Нова драма! Ана Николић полупала Ралету пола куће, покупила ствари и отишла!

2 ч

0
Поднијета кривична пријава против Душице Гарабовић

Сцена

Поднијета кривична пријава против Душице Гарабовић

2 ч

0
Она је жена чувеног Пикца: Прелијепа глумица освојила Америку, а због љубави остала у Србији

Сцена

Она је жена чувеног Пикца: Прелијепа глумица освојила Америку, а због љубави остала у Србији

3 ч

0
Упс, госпођо: Испливао цјеновник Луне Ђогани

Сцена

Упс, госпођо: Испливао цјеновник Луне Ђогани

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

11

27

Битно: Квалитет ваздуха

11

18

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

11

17

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

11

16

Јуве спрема план без Влаховића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner