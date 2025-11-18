Глумац хоспитализован због "мистериозне" болести

Извор:
18.11.2025
Лијев Шрајбер је у недјељу хоспитализован у Њујорку након што је рекао свом љекару да има "јаку главобољу".
Звијезди серије "Spotlight", глумцу Лијеву Шрајберу љекар је наложио да одмах оде на преглед и преноћи у болници, гдје тренутно пролази кроз низ тестова.
Извори су рекли медијима да је глумац могао да говори и хода без потешкоћа. За сада нису откривене никакве друге медицинске информације.
Liev Schreiber rushed to hospital after sudden health scare: report https://t.co/XOE2FUFjM7 pic.twitter.com/7MYa4byu3c— New York Post (@nypost) November 17, 2025
"Из предострожности, Лијев је отишао у болницу на тестирање и дан касније му је речено да може да се врати на посао", рекао је његов представник медијима у понедјељак увече.
Добитник награде Тони остварио је низ запажених улога у остварењима "Scream", "Isle of Dogs", "Spotlight" и "A Small Light", као и у ТВ серији "Ray Donovan".
Лик Донована је тумачио седам сезона, а ова серија се приказивала од 2013. до 2020. годин
Шрајбер је недавно глумио Тега Винберија у Нетфлиxовој драми из 2024. године "The Perfect Couple" са Никол Кидман, као и Грир Гарисон Винбери.
Што се тиче његовог личног живота, Шрајбер се оженио Тејлор Најсен у јулу 2023. године након око шест година везе. Сљедећег месеца, пар је добио своје прво заједничко дијете Хејзел Би.
Са глумицом Наоми Вотс има Сашу (18) и Каја (16). Њих двоје су били у вези 11 година, а растали су се у септембру 2016. године.
