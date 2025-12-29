Зашто мачке више комуницирају с мушкарцима него са женама

29.12.2025
10:53
Коментари:0
Нова студија истраживача са Универзитета у Анкари открила је занимљив образац у понашању мачака: оне знатно више мјаучу на мушкарце него на жене. Истраживање, које је пратило 31 мачку и њихове власнике, показало је да су мачке у просјеку огласиле 4,3 пута у првих 100 секунди када су поздрављале мушкарце, док су жене добиле само 1,8 поздрава.
Зашто се то догађа? Истраживачи сугерирају да мушкарци могу бити мање пажљиви према својим љубимцима, па мачке појачавају своје сигнале како би привукле њихову пажњу. Жене, с друге стране, често боље препознају мачије емоције и посвећују им више пажње, па мачке не морају 'гласније' реаговати.
Студија је анализирала различите обрасце понашања мачака, укључујући афилијативна и покретна понашања, те је закључила да су мачији поздрави мултимодални – изражавају различита емоционална и мотивацијска стања и реагују на спол власника.
Ови налази помажу боље разумјети комуникацију мачака и могу власницима помоћи да ојачају везу са својим љубимцима препознавањем и реаговање на њихове потребе.
