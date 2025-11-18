Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

Извор:
Sputnjik
18.11.2025
11:30
Коментари:0
Званични Париз не доприноси миру и распирује проратно расположење у Украјини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
''Француска наставља да наоружава кијевски режим. Француска то ради сада и планира да ради то и сутра. На жалост, Париз ни на који начин не доприноси миру већ распиривањем проратног расположења и можемо само да жалимо због тога'', рекао је Песков.
Свијет
Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа
Портпарол Кремља је рекао и да се динамика Специјалне војне операције неће промијенити ма какве да авионе испоруче Кијеву.
Најновије
Најчитаније
14
40
14
37
14
32
14
30
14
21
Тренутно на програму