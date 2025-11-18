Logo
Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

Извор:

Sputnjik

18.11.2025

11:30

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење
Фото: Танјуг/АП

Званични Париз не доприноси миру и распирује проратно расположење у Украјини, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

''Француска наставља да наоружава кијевски режим. Француска то ради сада и планира да ради то и сутра. На жалост, Париз ни на који начин не доприноси миру већ распиривањем проратног расположења и можемо само да жалимо због тога'', рекао је Песков.

Putin Tramp

Свијет

Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

Портпарол Кремља је рекао и да се динамика Специјалне војне операције неће промијенити ма какве да авионе испоруче Кијеву.

Дмитриј Песков

Kremlj

