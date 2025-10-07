Logo

Васпитачица дјевојчицу ухватила за врат, бацила је на под, па ударила лоптом

Извор:

Телеграф

07.10.2025

22:09

Коментари:

0
Вртић дјеца игра
Фото: Artem Podrez/Pexels

Васпитачица јаслица из Липљана, која се сумњичи да је нанијела тјелесне повреде једногодишњем дјетету, ухапшена је данас.

Портпаролка полиције за регион Приштине, Фљора Ахмети, изјавила је за Клан Косова да је осумњичена задржана у притвору.

КК Борац

Кошарка

Тријумф на старту АБА 2 лиге: Црвено-плави славили у Подгорици

"Да, након спровођења одређених истражних радњи, особа осумњичена за овај случај је ухапшена и по налогу тужиоца је задржана у притвору“, рекла је Ахмети.

Током дана, детаље о овом случају изнио је и ујак повријеђеног дјетета, Шабан Авдиљи.

Авдиљи је испричао да је мајка дјевојчице, када је дошла по дијете у јаслице, примјетила трагове ноктију на њеном врату.

"Ситуација је сљедећа: мајка дјевојчице је дошла да је узме из јаслица и тада су примјетили трагове ноктију на врату дјетета. Посумњали смо да је васпитачица можда примјенила физичко насиље над једногодишњом дјевојчицом", рекао је он за овај медиј.

Пљусак киша

Свијет

Циклон хара Балканом: Очекују се велике падавине, направљене бране од пијеска

Авдиљи је додао да су прве сумње биле усмјерене ка васпитачици, због чега су одлучили да погледају снимке сигурносних камера. Према његовим ријечима, снимци су потврдили оно на шта су сумњали.

"Након тога, на снимцима смо видјели да је поменута васпитачица ухватила дијете за врат, бацила га на под и ударила лоптом", рекао је ујак дјевојчице, додајући да је васпитачица признала кривицу и затражила опроштај.

"Признала је и говорила ми: погријешила сам, опрости", додао је Авдиљи за Клан Косова.

Подијели:

Тагови:

Насиље

djeca

vrtić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мили открио шта је Халида мучило пред смрт

Сцена

Мили открио шта је Халида мучило пред смрт

1 ч

1
Масакр на фестивалу: Страдало више од 40 особа, међу њима и дјеца

Свијет

Масакр на фестивалу: Страдало више од 40 особа, међу њима и дјеца

1 ч

0
Југославија, Косово...: Бруталан одговор из Москве на лицемјерје финске министарке

Свијет

Југославија, Косово...: Бруталан одговор из Москве на лицемјерје финске министарке

1 ч

0
Објављена мапа: Шта Кијев може гађати ракетама Томахавк

Свијет

Објављена мапа: Шта Кијев може гађати ракетама Томахавк

2 ч

0

Више из рубрике

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

Србија

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

5 ч

0
Трагедија: Мислили су да је дивља свиња, а испоставило се да је то Срђан

Србија

Трагедија: Мислили су да је дивља свиња, а испоставило се да је то Срђан

10 ч

0
Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

Србија

Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

12 ч

0
Преминуо Ђуро Раца, отац жене која је погинула у паду надстрешнице у Новом Саду

Србија

Преминуо Ђуро Раца, отац жене која је погинула у паду надстрешнице у Новом Саду

14 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Новак Ђоковић отео још један рекорд од Роџера Федерера

22

58

Детаљи о страдалом манекену: Побјегао из кућног притвора па погинуо у Београду

22

49

Три знака Зодијака која увијек добију што желе

22

42

Продужен притвор Хашиму Тачију

22

33

Фицо: Самодеструктивна идеолошка политика ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner