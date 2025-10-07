Васпитачица дјевојчицу ухватила за врат, бацила је на под, па ударила лоптом

Извор:
Телеграф
07.10.2025
22:09
Коментари:0
Васпитачица јаслица из Липљана, која се сумњичи да је нанијела тјелесне повреде једногодишњем дјетету, ухапшена је данас.
Портпаролка полиције за регион Приштине, Фљора Ахмети, изјавила је за Клан Косова да је осумњичена задржана у притвору.
"Да, након спровођења одређених истражних радњи, особа осумњичена за овај случај је ухапшена и по налогу тужиоца је задржана у притвору“, рекла је Ахмети.
Током дана, детаље о овом случају изнио је и ујак повријеђеног дјетета, Шабан Авдиљи.
Авдиљи је испричао да је мајка дјевојчице, када је дошла по дијете у јаслице, примјетила трагове ноктију на њеном врату.
"Ситуација је сљедећа: мајка дјевојчице је дошла да је узме из јаслица и тада су примјетили трагове ноктију на врату дјетета. Посумњали смо да је васпитачица можда примјенила физичко насиље над једногодишњом дјевојчицом", рекао је он за овај медиј.
Авдиљи је додао да су прве сумње биле усмјерене ка васпитачици, због чега су одлучили да погледају снимке сигурносних камера. Према његовим ријечима, снимци су потврдили оно на шта су сумњали.
"Након тога, на снимцима смо видјели да је поменута васпитачица ухватила дијете за врат, бацила га на под и ударила лоптом", рекао је ујак дјевојчице, додајући да је васпитачица признала кривицу и затражила опроштај.
"Признала је и говорила ми: погријешила сам, опрости", додао је Авдиљи за Клан Косова.
