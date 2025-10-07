Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

07.10.2025
Први основни суд у Београду, по оптужбом приједлогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду донио правоснажну пресуду којом је окривљеног А.М. прогласио кривим због извршења продуженог кривичног дјела фалсификовање службене исправе.
Суд му је изрекао условну казну затвора у трајању од седам мјесеци која се неће извршити уколико окривљени у року од двије године не учини ново кривично дјело, као и мјеру безбједности забрану обављања љекарске професије у трајању од двије године.
Окривљени је оглашен кривим због тога што је као одговорно лице - доктор психијатрије здравствене установе ДЗ "Милутин Ивковић" у здравствене картоне пацијената уносио неистините податке - непотврђене дијагнозе и дијагнозе које нису психијатријске.
