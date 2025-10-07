Logo

Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

07.10.2025

11:36

Коментари:

0
Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза
Фото: Pixabay

Први основни суд у Београду, по оптужбом приједлогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду донио правоснажну пресуду којом је окривљеног А.М. прогласио кривим због извршења продуженог кривичног дјела фалсификовање службене исправе.

Суд му је изрекао условну казну затвора у трајању од седам мјесеци која се неће извршити уколико окривљени у року од двије године не учини ново кривично дјело, као и мјеру безбједности забрану обављања љекарске професије у трајању од двије године.

Lisice

Хроника

Осумњичени за тероризам остаје иза решетака, наложено психијатријско вјештачење

Окривљени је оглашен кривим због тога што је као одговорно лице - доктор психијатрије здравствене установе ДЗ "Милутин Ивковић" у здравствене картоне пацијената уносио неистините податке - непотврђене дијагнозе и дијагнозе које нису психијатријске.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Београд

осуђен психијатар

лажне дијагнозе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: То је неприхватљиво

1 ч

0
Људи који су несрећни у браку, али ипак остају заједно, то чине из 5 разлога

Породица

Људи који су несрећни у браку, али ипак остају заједно, то чине из 5 разлога

1 ч

0
Феномен "брејн рота" освојио интернет – дјеца одушевљена, стручњаци упозоравају на негативне ефекте

Занимљивости

Феномен "брејн рота" освојио интернет – дјеца одушевљена, стручњаци упозоравају на негативне ефекте

1 ч

0
Експлозије у срцу Париза, детонације у близини канцеларије премијера!

Свијет

Експлозије у срцу Париза, детонације у близини канцеларије премијера!

1 ч

0

Више из рубрике

Преминуо Ђуро Раца, отац жене која је погинула у паду надстрешнице у Новом Саду

Србија

Преминуо Ђуро Раца, отац жене која је погинула у паду надстрешнице у Новом Саду

2 ч

3
Priština Kosovo

Србија

У Приштини настављено суђење Костићу и Миловићу због наводног ратног злочина

18 ч

0
Петковић: Поруке Османијеве израз слијепе мржње према свему српском

Србија

Петковић: Поруке Османијеве израз слијепе мржње према свему српском

19 ч

0
Огласио се МУП о несрећи на Дунаву: Страдао држављанин Кине

Србија

Огласио се МУП о несрећи на Дунаву: Страдао држављанин Кине

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

22

''Нисам ја, комшија је'' Срби, Бошњаци, Хрвати и Албанци завршили на суду због смећа

12

12

Крађа на Башчаршији: Из ресторана украо новчаник са 3.000 КМ

12

09

Хороскопски знакови који никада не касне и увијек имају све под контролом

12

08

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

11

58

Ово су добитници Нобелове награде за физику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner