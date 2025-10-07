Људи који су несрећни у браку, али ипак остају заједно, то чине из 5 разлога

07.10.2025
11:25
Коментари:0
Иако бракови којима недостаје топлине и интимности могу бити исцрпљујући, многи људи бирају да остану заједно упркос свом незадовољству. Таква одлука често није резултат љубави, већ из практичних, емоционалних или друштвених разлога. Од финансијске сигурности до породичних вриједности, постоји много разлога зашто парови бирају да остану у вези која им не доноси срећу.
Савјетници и брачни пар Попи и Џеф Спенсер подијелили су неколико примјера.
Финансијска сигурност
Неки људи остају у браку због осјећаја финансијске стабилности.
''Када оба партнера високо цијене материјалну сигурност и не могу да замисле да поделе имовину или смање свој животни стандард, одржавање статуса кво дјелује као најлакша опција. Ако један партнер вриједно ради, али није посебно емотиван, други то често прихвата јер даје приоритет финансијској сигурности коју пружа заједнички живот“, објашњавају савјетници за YourTango.
Друштвени статус
Паровима који су заједно изградили богату друштвену мрежу понекад је тешко да се одрекну престижа и статуса који су стекли. Попи и Џеф истичу: ''Помисао на губитак приступа друштвеним окупљањима, клубовима или кругу пријатеља може бити разлог за останак у браку. Међутим, такав однос често постаје празан и лишен праве емоционалне везе, а временом се може појавити и осјећај заробљености у очекивањима.“
Дјеца
Многи вјерују да је за дјецу боље да родитељи остану заједно, чак и ако брак није срећан, кажу савјетници.
''Када брак није токсичан или насилан, већ једноставно нема дубљу везу, неки родитељи бирају да остану због породичне стабилности. Међутим, важно је запамтити да дјеца посматрају и уче из родитељског односа – понашање које је учтиво, али му недостаје права блискост може обликовати њихове будуће везе“, напомињу они.
Не вјерују у развод
За неке је развод једноставно неприхватљив због вјерских увјерења, породичних вриједности или личног става да би развод значио неуспјех.
''Неки људи не желе да пролазе кроз више бракова и развода, док други брак виде као нешто свето што треба сачувати по сваку цијену. Ако у вези нема насиља или злостављања, они који вјерују да брак вреди више од свега другог често одлучују да остану и покушају да направе мале промјене како би га побољшали“, кажу Попи и Џеф.
Вјерују да је њихов партнер добар родитељ
Родитељска посвећеност се често наводи као разлог за останак у браку, преноси Индекс.
''Многи парови који су дуго заједно кажу да оно што највише цијене код свог партнера јесте то што је добар отац или мајка. Овај осјећај поштовања и захвалности према особи која је брижан родитељ може бити довољно јак да се одлучи да остане у браку, чак и ако романтични дио везе више није испуњавајући“, закључили су савјетници.
