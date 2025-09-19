Двије ствари које показују да је развод брака неизбјежан

Извор:
Супержена
19.09.2025
09:19
Коментари:0
Понекад се у браку појављују суптилни знакови који могу да указују на то да се однос приближава крају.
Иако нису увијек очигледни, ови знакови могу да одражавају нарушену комуникацију, емоционалну удаљеност или растуће незадовољство партнера, упозоравајући да су потребни пажња и размишљање о будућности везе.
Кошарка
Лука Дончић открио гдје ће завршити каријеру
Искусна адвокатица за разводе Шила Мекинтош - Стјуарт, која такође ради као савјетница за односе и разводе, открила је да је током својих 30 година у струци свједочила многим антагонистичним паровима.
Објаснила је да постоји неколико кључних показатеља да брак не може да буде спасен, укључујући двије фразе које сигнализирају да је крај близу.
"Увијек могу да уочим, у року од неколико минута, који брак се може спасити, а који иде ка разводу", рекла је она.
Истакла је да често започиње консултације питањем шта парови желе да постигну сесијом, а њихови одговори могу бити изузетно откривајући, преноси "Миррор".
"Ако је одговор једног партнера: 'Не видим будућност' или 'Желим да одем с временским оквиром за исељење', онда је, без обзира колико друга особа жели да спаси однос, брак готов", објаснила је стручњакиња.
Хроника
Акција ”Пролом”: Јањић се предао полицији
Још један кључни показатељ да је веза осуђена на пропаст јесте када пар тешко проналази комплименте једно за друго.
Истакла је да је један од кључних знакова да веза пропада тај када појединци, на њене захтјеве да похвале једно друго, спомену нешто што су некада цијенили, умјесто онога што тренутно цијене једно код другог.
Адвокатица је објаснила да може одмах да утврди да ли се пар осјећа задовољно или срећно у међусобној присутности.
"То се види у тону, контакту очима и говору тијела", каже адвокатица.
Неки од показатеља су сарказам, превртање очима, вријеђање или претјерана критика, чак и ако је представљена као шала.
"У уму партнера који је окрутан, то значи да се оквир промијенио од 'имамо проблем' до 'ти си проблем'. Тако се почиње да се накупља токсична огорченост", упозорила је она.
Породица
Најљепше име за дјевојчице рођене у јесен: ''Она која је весела и мила''
Ситно бодовање такође је црвена заставица. Ако неко, на примјер, води евиденцију колико је пута партнер изнио смеће, то је знак да је веза постала озбиљно токсична. Чак и без ријечи, парови несвјесно могу открити стање своје везе.
Адвокатица је објаснила да прије својих савјетодавних сусрета поставља двије столице врло близу једне другој и позива пар, који је посвађан, да сједне.
Њихов говор тијела, како је рекла, много открива.
Савјети
Кисели краставци по рецепту искусних домаћица
"Ако један или оба партнера изгледају непријатно или несвјесно покушавају да помјере столице једно од другога, чак само неколико центиметара, ја одмах знам какав је њихов однос", закључила је адвокатица.
Сцена
1 ч0
Хроника
1 ч1
Бања Лука
1 ч0
Друштво
1 ч0
Љубав и секс
22 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
2 д0
Љубав и секс
3 д0
Најновије
Најчитаније
10
21
10
16
10
15
10
11
10
06
Тренутно на програму