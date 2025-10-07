Logo

Младен Мијатовић извршио грађанско хапшење: Лопов направио хаос

Извор:

Курир

07.10.2025

22:16

Коментари:

0
Младен Мијатовић извршио грађанско хапшење
Фото: Приватна архива

Водитељ ТВ Пинк Младен Мијатовић спријечио је у уторак навече крађу у једној продавници на Новом Београду.

У једној продавници непознати мушкарац покушао је да украде флаше са алкохолним пићима.

Лопов је флаше ставио у ранац, међутим, продавачица је примијетила шта ради и реаговала, а мушкарац је потом почео да прави хаос у радњи.

На молбу продавачице реаговао је новинар Младен Мијатовић, који је у том тренутку био у продавници.

Kremlj

Свијет

Југославија, Косово...: Бруталан одговор из Москве на лицемјерје финске министарке

Мијатовић је потом извео такозвано грађанско хапшење након чега је од лопова одузета украдена роба.

"Важно је да није успио да украде и изнесе алкохолна пића. Недопустиво је красти, а било би ми и криво да су штету, рецимо, морали да надокнаде радници из те продавнице", рекао је Младен Мијатовић за "Курир".

Оно што је охрабрујуће за грађане је брза реакција полицијске патроле са Новог Београда, која је стигла у року од неколико минута и привела лопова.

Подијели:

Тагови:

хапшење

lopov

Крађа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Без струје бројне улице и насеља у Бањалуци

Бања Лука

Без струје бројне улице и насеља у Бањалуци

1 ч

0
Вртић дјеца игра

Србија

Васпитачица дјевојчицу ухватила за врат, бацила је на под, па ударила лоптом

1 ч

0
Мили открио шта је Халида мучило пред смрт

Сцена

Мили открио шта је Халида мучило пред смрт

1 ч

1
Масакр на фестивалу: Страдало више од 40 особа, међу њима и дјеца

Свијет

Масакр на фестивалу: Страдало више од 40 особа, међу њима и дјеца

1 ч

0

Више из рубрике

Вртић дјеца игра

Србија

Васпитачица дјевојчицу ухватила за врат, бацила је на под, па ударила лоптом

1 ч

0
У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

Србија

У Лепосавићу приведен Србин, његов стан додијељен Албанцу

5 ч

0
Трагедија: Мислили су да је дивља свиња, а испоставило се да је то Срђан

Србија

Трагедија: Мислили су да је дивља свиња, а испоставило се да је то Срђан

10 ч

0
Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

Србија

Психијатар у Београду осуђен због давања лажних дијагноза

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Новак Ђоковић отео још један рекорд од Роџера Федерера

22

58

Детаљи о страдалом манекену: Побјегао из кућног притвора па погинуо у Београду

22

49

Три знака Зодијака која увијек добију што желе

22

42

Продужен притвор Хашиму Тачију

22

33

Фицо: Самодеструктивна идеолошка политика ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner