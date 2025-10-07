Младен Мијатовић извршио грађанско хапшење: Лопов направио хаос

Извор:
Курир
07.10.2025
22:16
Водитељ ТВ Пинк Младен Мијатовић спријечио је у уторак навече крађу у једној продавници на Новом Београду.
У једној продавници непознати мушкарац покушао је да украде флаше са алкохолним пићима.
Лопов је флаше ставио у ранац, међутим, продавачица је примијетила шта ради и реаговала, а мушкарац је потом почео да прави хаос у радњи.
На молбу продавачице реаговао је новинар Младен Мијатовић, који је у том тренутку био у продавници.
Мијатовић је потом извео такозвано грађанско хапшење након чега је од лопова одузета украдена роба.
"Важно је да није успио да украде и изнесе алкохолна пића. Недопустиво је красти, а било би ми и криво да су штету, рецимо, морали да надокнаде радници из те продавнице", рекао је Младен Мијатовић за "Курир".
Оно што је охрабрујуће за грађане је брза реакција полицијске патроле са Новог Београда, која је стигла у року од неколико минута и привела лопова.
