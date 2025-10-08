Logo

Проблеми у САД-у: Контролори лета масовно одлазе на одмор и боловање

08.10.2025

07:43

Avion
Фото: Pexels

Федерална управа за авијацију упозорила је да нема довољно контролора лета у торњу на међународном аеродрому "O'Hare" у Чикагу. Међутим, слична ситуација је на аеродромима широм Сједињених Америчких Држава.

У Нешвилу је много контролора остало код куће након затварања америчке владе.

Сада, седмог дана затварања, исти сценариј се одвија у канцеларијама контроле летења (ФАА) широм земље, с домино ефектима који погађају летове готово свугдје у држави.

У оперативним плановима ФАА-е наводи се да прилазни и одлазни објекти за Хјустон, Њувак и Лас Вегас немају довољно контролора вечерас, као ни објекти који опслужују авионе у подручјима Бостона, Атланте, Филаделфије и Даласа.

Очекује се да ће два главна аеродрома у Хјустону, Hobby i George Bush Intercontinental Airport, имати кашњења у летовима због недостатка особља.

Организоване акције на раду попут штрајкова и бојкота су забрањене савезним законом, али с обзиром на то да је број особља у контроли лета толико ограничен, мали број запослених који узимају непланиране одморе и боловања може бити довољан да изазове проблеме. Због цијеле ситуације очекују се велика кашњења у авиосаобраћају.

Америка

kontrola leta

