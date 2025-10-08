Logo

Премијер Израела: Ко год дигне руку на нас, добија невиђене разорне ударце

08.10.2025

07:03

Премијер Израела: Ко год дигне руку на нас, добија невиђене разорне ударце
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је да ће Израел наставити да дјелује на сваки начин како би вратио све таоце - и живе и оне који су убијени.

"Наши крвожедни непријатељи су нас снажно ударили, али нас нису сломили. Убрзо су открили огромну снагу народа Израела. Наши војници и команданти узвраћају ударац пуном снагом онима који нам желе зло, на сваком фронту, близу и далеко. Ко год дигне руку на нас, добија невиђене разорне ударце", рекао је Нетанјаху, преноси Тајмс оф Израел.

Према његовим ријечима, Израел је сломио иранску осовину.

"Заједно смо промијенили лице Блиског истока, заједно ћемо гарантовати вјечност Израела", додао је он.

Са интензивним разговорима о потенцијалном ослобађању талаца и споразуму о прекиду ватре који се воде у Египту, Нетанјаху каже да је Израел "у данима историјске одлуке" и да ће наставити да дјелује како би постигао све циљеве рата - повратак свих талаца, елиминацију власти Хамаса и осигурање да Газа никада више не представља пријетњу Израелу.

"Моја супруга и ја клањамо главе у знак сјећања на наше пале, чији ће лик заувијек бити урезан у наша срца. С љубављу грлимо ожалошћене породице, желимо потпун опоравак рањенима у тијелу и души", закључио је премијер Израела.

Велики напад Хамаса на Израел догодио се 7. октобра 2023. године.

