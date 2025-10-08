Скандал у цркви: Бискуп поднио оставку након истраге да је имао 17 љубавница

08.10.2025
Перуански бискуп Циро Квиспе Лопез (51) поднио је оставку током истраге Ватикана о, наводним, непримјереним односима са женама и могућој злоупотреби положаја, преноси Дејли Мејл.
Истражују се тврдње да је Лопез имао тајне односе са 17 жена, међу којима су наводно и чланице црквених кругова.
Скандал је, наводно, откривен након што је његова кућна помоћница пријавила да је грешком примила поруке, фотографије и видео-снимке које је бискуп, како се наводи, “слао партнеркама”.
Перуанска новинарка, Паола Угаз, која је пратила случај, објашњава да су поједине жене биле “љубоморне на супарнице” и да је дошло до “сукоба између њих”.
“Било је то попут сапунице, али и показатељ озбиљне злоупотребе моћи“, навела је новинарка, додајући да су многе жене биле преплашене и нису жељели да свједоче.
Инострани медији наводе да су током истраге Ватикана прегледани поменути материјали - укључујући гласовне поруке, фотографије и видео-записи.
Лопез је све оптужбе категорично негирао, тврдећи да је ријеч о “кампањи клевета” коју, како је рекао, спроводе “мрачне силе”.
Поред навода о непримјереним односима, против бискупа се, према истим извјештајима, води и истрага због наводне проневјере црквених средстава.
Ватикан је прихватио његову оставку почетком септембра и то више од две деценије прије уобичајеног времена за пензионисање бискупа.
Случај је изазвао бурне реакције у Перуу и католичким круговима широм свијета, а сада се чека завршетак званичне истраге.
