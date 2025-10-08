Logo

Скандал у цркви: Бискуп поднио оставку након истраге да је имао 17 љубавница

08.10.2025

09:52

Фото: Pixabay

Перуански бискуп Циро Квиспе Лопез (51) поднио је оставку током истраге Ватикана о, наводним, непримјереним односима са женама и могућој злоупотреби положаја, преноси Дејли Мејл.

Истражују се тврдње да је Лопез имао тајне односе са 17 жена, међу којима су наводно и чланице црквених кругова.

Србија

Испливао скандалозан снимак: Украо новац из цркве, па га камере ухватиле

"Било је то попут сапунице"

Скандал је, наводно, откривен након што је његова кућна помоћница пријавила да је грешком примила поруке, фотографије и видео-снимке које је бискуп, како се наводи, “слао партнеркама”.

Перуанска новинарка, Паола Угаз, која је пратила случај, објашњава да су поједине жене биле “љубоморне на супарнице” и да је дошло до “сукоба између њих”.

“Било је то попут сапунице, али и показатељ озбиљне злоупотребе моћи“, навела је новинарка, додајући да су многе жене биле преплашене и нису жељели да свједоче.

Инострани медији наводе да су током истраге Ватикана прегледани поменути материјали - укључујући гласовне поруке, фотографије и видео-записи.

Друштво

Свештеник објаснио како се правилно слави крсна слава

Категорички негирао оптужбе

Лопез је све оптужбе категорично негирао, тврдећи да је ријеч о “кампањи клевета” коју, како је рекао, спроводе “мрачне силе”.

Поред навода о непримјереним односима, против бискупа се, према истим извјештајима, води и истрага због наводне проневјере црквених средстава.

Ватикан је прихватио његову оставку почетком септембра и то више од две деценије прије уобичајеног времена за пензионисање бискупа.

Случај је изазвао бурне реакције у Перуу и католичким круговима широм свијета, а сада се чека завршетак званичне истраге.

(Телеграф.рс)

