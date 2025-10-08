Logo

Зеленски закукао: "Западни" дијелови долазе у Русију; Огласила се Британија

08.10.2025

Фото: Tanjug / AP

Влада Велике Британије је саопштила да улаже све напоре како би спријечила британске компаније да извозе компоненте оружја у Русију.

Портпарол британске владе каже да се извјештаји о таквом извозу схватају “невјероватно озбиљно”, након што је украјински предсједник Владимир Зеленски навео британске компаније међу онима које испоручују дијелове који су коришћени у руским нападима дроновима током викенда.

– Забранили смо извоз хиљаде компоненти у Русију, укључујући сву војну опрему о којој нас је Украјина обавијестила, и заједно са нашим међународним партнерима увели смо најстрожи пакет санкција икада примјењен на велику економију – истакао је он, преноси Скај њуз.

Он је додао да би свака британска компанија за коју се утврди да је починила такав прекршај могла да се суочи са кривичним гоњењем или значајним финансијским казнама.

Зеленски је изјавио у недјељу да је током масовног комбинованог удара на Украјину у ноћи 5. октобра Русија употријебила 549 ​​комада оружја за масовно уништење, које је садржало 102.785 компоненти стране производње, укључујући компаније из САД, Кине, Тајвана, Велике Британије, Њемачке, Швајцарске, Јапана, Републике Кореје и Холандије.

Зеленски је прецизирао да су лансирани дронови садржали приближно 100.688 страних компоненти, Искандери око 1.500, Кинжали 192, а Калибри 405.

Он је прецизирао да се микроконтролери за беспилотне летјелице производе у Швајцарској, микрорачунари за контролу лета у Великој Британији, оптоизолатори за крстареће ракете у Јапану, а прекидачки конектори у Њемачкој.

