Logo

Србин и Хрвати бјежали од полиције, па слетјели са моста

27.10.2025

18:23

Коментари:

0
Србин и Хрвати бјежали од полиције, па слетјели са моста
Фото: Pixabay

У суботу у Брауншвајгу у Њемачкој погинула су тројица младића – двојица Хрвата (25 и 31 година) и један Србин (34).

Како се види на снимку, аутомобил је слетио право у воду након што је возач изгубио контролу над возилом.

Према првим информацијама, младићи су бјежали од полиције када је дошло до трагедије.

Србин (34), који је био за воланом БМВ-а, није се зауставио на рутинској контроли на аутопуту, већ је великом брзином пројурио поред полицајаца који су га убрзо изгубили из вида. Око десет минута касније, грађани су пријавили саобраћајну несрећу - полиција је тада пронашла возило које је слетјело у воду.

У удесу су погинула двојица путника из БМВ-а, док је у другом аутомобилу повређено двоје њемачких држављана из Хамбурга, од којих је једно лице у критичном стању.

Полиција и даље истражује околности несреће и мотиве возачевог бјекства од контроле, преноси Феникс.

Подијели:

Тагови:

srbin

Хрвати

bježao od policije

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Циклон Монта се приближава: Хитно евакуисано 50.000 људи

Свијет

Циклон Монта се приближава: Хитно евакуисано 50.000 људи

1 ч

0
Република Српска

Република Српска

"Know more": Српска побјеђује стратегијом

1 ч

0
Де Брујнеа чека дуга пауза: Повриједио се изводећи пенал

Фудбал

Де Брујнеа чека дуга пауза: Повриједио се изводећи пенал

1 ч

0
Оскар туризма: Португал проглашен најбољом дестинацијом у Европи ове године

Свијет

Оскар туризма: Португал проглашен најбољом дестинацијом у Европи ове године

1 ч

0

Више из рубрике

Циклон Монта се приближава: Хитно евакуисано 50.000 људи

Свијет

Циклон Монта се приближава: Хитно евакуисано 50.000 људи

1 ч

0
Оскар туризма: Португал проглашен најбољом дестинацијом у Европи ове године

Свијет

Оскар туризма: Португал проглашен најбољом дестинацијом у Европи ове године

1 ч

0
Серија снажних земљотреса: Тресла се острва

Свијет

Серија снажних земљотреса: Тресла се острва

1 ч

0
Ушаков: Нема временског оквира за састанак Путина и Трампа

Свијет

Ушаков: Нема временског оквира за састанак Путина и Трампа

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

19

39

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

19

32

Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

19

27

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

19

25

Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner