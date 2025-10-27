Србин и Хрвати бјежали од полиције, па слетјели са моста

27.10.2025
У суботу у Брауншвајгу у Њемачкој погинула су тројица младића – двојица Хрвата (25 и 31 година) и један Србин (34).
Како се види на снимку, аутомобил је слетио право у воду након што је возач изгубио контролу над возилом.
Према првим информацијама, младићи су бјежали од полиције када је дошло до трагедије.
Србин (34), који је био за воланом БМВ-а, није се зауставио на рутинској контроли на аутопуту, већ је великом брзином пројурио поред полицајаца који су га убрзо изгубили из вида. Око десет минута касније, грађани су пријавили саобраћајну несрећу - полиција је тада пронашла возило које је слетјело у воду.
У удесу су погинула двојица путника из БМВ-а, док је у другом аутомобилу повређено двоје њемачких држављана из Хамбурга, од којих је једно лице у критичном стању.
Полиција и даље истражује околности несреће и мотиве возачевог бјекства од контроле, преноси Феникс.
