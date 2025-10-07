Рекорд у БиХ: Јосип Субашић узгојио бундеву од 310 килограма

07.10.2025
Јосип Субашић из Бусоваче поставио је нови рекорд у Босни и Херцеговини узгојивши бундеву тешку невјеројатних 310 килограма! Овај импресивни плод сорте Atlantic Giant представљен је јавности у склопу манифестације Дани круха и плодова земље, изазвавши одушевљење и дивљење бројних посјетитеља.
Гигантска бундева резултат је вишемјесечног рада, преданости и стрпљења. Субашић је свакодневно бринуо о биљци, осигуравајући јој чак 300 литара воде дневно током пуна четири мјесеца.
"Потребно је много стрпљења и свакодневне бриге, али труд се на крају исплатио. Ова бундева премашила је сва моја очекивања", казао је Субашић, не скривајући понос.
Сорте Atlantic Giant познате су по изнимно брзом расту и потенцијалу за постизање огромних димензија, али ријетки успију остварити овакве резултате. До сада је највећа забиљежена бундева у БиХ тежила 162 килограма, што значи да је Субашић готово удвостручио досадашњи рекорд.
Сјеме рекордне бундеве стигло је из Хрватске, а узгој је, како истиче Јосип, био породични пројект који је захтијевао много ангажмана и посебне услове његе.
Гигантска бундева већ је ушла у повијест домаћег узгоја, а осим што је постала права локална атракција, показала је колико се може постићи када се љубав према земљи споји с упорношћу и знањем.
На крају, Јосипу и његовој породици остаје само једно – у сласт подијелити рекордни плод и уписати га као породични подвиг вриједан дивљења.
