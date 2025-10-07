Logo

Рекорд у БиХ: Јосип Субашић узгојио бундеву од 310 килограма

07.10.2025

08:33

Рекорд у БиХ: Јосип Субашић узгојио бундеву од 310 килограма
Фото: Grad Busovača

Субашић је свакодневно бринуо о биљци, осигуравајући јој чак 300 литара воде дневно током пуна четири мјесеца.

Јосип Субашић из Бусоваче поставио је нови рекорд у Босни и Херцеговини узгојивши бундеву тешку невјеројатних 310 килограма! Овај импресивни плод сорте Atlantic Giant представљен је јавности у склопу манифестације Дани круха и плодова земље, изазвавши одушевљење и дивљење бројних посјетитеља.

Гигантска бундева резултат је вишемјесечног рада, преданости и стрпљења. Субашић је свакодневно бринуо о биљци, осигуравајући јој чак 300 литара воде дневно током пуна четири мјесеца.

"Потребно је много стрпљења и свакодневне бриге, али труд се на крају исплатио. Ова бундева премашила је сва моја очекивања", казао је Субашић, не скривајући понос.

Јосип Субашић са бундевом од 310 килограма
Јосип Субашић са бундевом од 310 килограма

Сорте Atlantic Giant познате су по изнимно брзом расту и потенцијалу за постизање огромних димензија, али ријетки успију остварити овакве резултате. До сада је највећа забиљежена бундева у БиХ тежила 162 килограма, што значи да је Субашић готово удвостручио досадашњи рекорд.

Сјеме рекордне бундеве стигло је из Хрватске, а узгој је, како истиче Јосип, био породични пројект који је захтијевао много ангажмана и посебне услове његе.

илу-колач-2809025

Савјети

Тако сочна, али само због тајног састојка: Најмекша пита од бундеве

Гигантска бундева већ је ушла у повијест домаћег узгоја, а осим што је постала права локална атракција, показала је колико се може постићи када се љубав према земљи споји с упорношћу и знањем.

На крају, Јосипу и његовој породици остаје само једно – у сласт подијелити рекордни плод и уписати га као породични подвиг вриједан дивљења.

