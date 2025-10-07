Стигао први супермјесец у 2025: Његова моћ је појачана

07.10.2025
Овај феномен означава почетак низа од три Супермјесеца у посљедња три мјесеца 2025. године, што га чини јединственим и визуелно импресивним астрономски догађајем. Супермјесец настаје када је пун Мјесец најближи Земљи, па се чини и до 14% већим и 30% свјетлијим од обичног пуног Мјесеца, што га чини идеалним за посматрање и фотографисање.
Октобарски Жетвени Мјесец је први Супермјесец и познат је и као Ловчев Мјесец (Хунтер’с Моон) и традиционално означава крај периода жетве. По фенг шуију и астролошким тумачењима, пун Мјесец доноси енергију завршетака, ослобађање од негативних емоција и прилику да отпустимо све што нас спутава. Овог пута, његова моћ је појачана, јер се поклапа са јесењом равнодневницом, балансирајући дан и ноћ, свјетлост и таму, што симболизује хармонију и интроспективну енергију, преноси Жена Блиц.
Утицај Супермјесеца Жетвеног Мјесеца на хороскопске знакове
Енергетски подстицај за нове почетке – идеално вријеме да покренете пројекте које дуго одлажете.
Фокус на унутрашњу хармонију, обратите пажњу на осјећања и интуицију.
Комуникација долази у први план, искрени разговори могу ослободити дугогодишње напетости.
Емоционални баланс је кључ, Супермјесец помаже да отпустите прошлост.
Лав
Креативност се појачава, идеалан период за умјетничке или друштвене пројекте.
Ред и организација постају наглашени, посветите се планирању и завршавању започетих задатака.
Хармонија у везама, Супермјесец доноси могућност помирења или разјашњења конфликата.
Интензивне емоције, интроспективан викенд, погодан за духовни рад.
Стријелац
Авантура и нова искуства, енергија Мјесеца доноси мотивацију за истраживање.
Фокус на каријери, повољан период за стратешко планирање и нове иницијативе.
Друштвене интеракције јачају, идеално вријеме за умрежавање и нове контакте.
Интуиција је појачана, медитација и интроспективне активности доносе јасноћу.
