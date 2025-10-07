Logo

Стигао први супермјесец у 2025: Његова моћ је појачана

07.10.2025

21:25

Стигао први супермјесец у 2025: Његова моћ је појачана
Фото: Unsplash

Овај феномен означава почетак низа од три Супермјесеца у посљедња три мјесеца 2025. године, што га чини јединственим и визуелно импресивним астрономски догађајем. Супермјесец настаје када је пун Мјесец најближи Земљи, па се чини и до 14% већим и 30% свјетлијим од обичног пуног Мјесеца, што га чини идеалним за посматрање и фотографисање.

Октобарски Жетвени Мјесец је први Супермјесец и познат је и као Ловчев Мјесец (Хунтер’с Моон) и традиционално означава крај периода жетве. По фенг шуију и астролошким тумачењима, пун Мјесец доноси енергију завршетака, ослобађање од негативних емоција и прилику да отпустимо све што нас спутава. Овог пута, његова моћ је појачана, јер се поклапа са јесењом равнодневницом, балансирајући дан и ноћ, свјетлост и таму, што симболизује хармонију и интроспективну енергију, преноси Жена Блиц.

Утицај Супермјесеца Жетвеног Мјесеца на хороскопске знакове

Ован

Енергетски подстицај за нове почетке – идеално вријеме да покренете пројекте које дуго одлажете.

Бик

Фокус на унутрашњу хармонију, обратите пажњу на осјећања и интуицију.

Близанци

Комуникација долази у први план, искрени разговори могу ослободити дугогодишње напетости.

Рак

Емоционални баланс је кључ, Супермјесец помаже да отпустите прошлост.

Лав

Креативност се појачава, идеалан период за умјетничке или друштвене пројекте.

Д‌јевица

Ред и организација постају наглашени, посветите се планирању и завршавању започетих задатака.

Вага

Хармонија у везама, Супермјесец доноси могућност помирења или разјашњења конфликата.

Шкорпија

Интензивне емоције, интроспективан викенд, погодан за духовни рад.

Стријелац

Авантура и нова искуства, енергија Мјесеца доноси мотивацију за истраживање.

Јарац

Фокус на каријери, повољан период за стратешко планирање и нове иницијативе.

Водолија

Друштвене интеракције јачају, идеално вријеме за умрежавање и нове контакте.

Рибе

Интуиција је појачана, медитација и интроспективне активности доносе јасноћу.

