Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

10.12.2025

09:31

Коментари:

2
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да се дигла сарајевска "кука и мотика" да кандидату СДС-а на пријевременим изборима Бранку Блануши покуша нелегално обезбиједити побједу, супротно изборној вољи српског народа.

"/Кристијан/ Шмит, Централна изборна комисија и бошњачки политичари упрежу свим силама да Републици Српској инсталирају предсједника по својој мјери", истакао је Кошарац.

Он је напоменуо да Блануша и остатак опозиције /у/ Српској беспоговорно пристају да буду марионете у сарајевској игри.

"Сарајевски сценарио је опробан више пута избором Жељка Комшића редовно за хрватског члана Предсједништва БиХ гласовима Бошњака", додао је Кошарац.

Према његовим ријечима, исти принцип сада би примијенили у Српској и бошњачким гласовима би да бирају Бланушу за предсједника.

"Блануша и Комшић = Бланушић. Бланушић би био идеалан сарајевски избор за предсједника Републике Српске", сматра Кошарац.

Он је поручио да је српски народ изабрао Синишу Карана и политике /лидера СНСД-а/ Милорада Додика.

"Подвале ЦИК-оваца и Шмитоваца у виду разних `бланушића`, `бламуша` и `збламуша` никада неће проћи у Српској. Честитајте побједу Карану и политици Милорада Додика! То је једино исправно што можете урадити. Српска је побиједила", навео је Кошарац на "Инстаграму".

Коментари (2)
