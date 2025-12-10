Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

10.12.2025
09:31
Коментари:2
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да се дигла сарајевска "кука и мотика" да кандидату СДС-а на пријевременим изборима Бранку Блануши покуша нелегално обезбиједити побједу, супротно изборној вољи српског народа.
"/Кристијан/ Шмит, Централна изборна комисија и бошњачки политичари упрежу свим силама да Републици Српској инсталирају предсједника по својој мјери", истакао је Кошарац.
Свијет
Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом
Он је напоменуо да Блануша и остатак опозиције /у/ Српској беспоговорно пристају да буду марионете у сарајевској игри.
"Сарајевски сценарио је опробан више пута избором Жељка Комшића редовно за хрватског члана Предсједништва БиХ гласовима Бошњака", додао је Кошарац.
Према његовим ријечима, исти принцип сада би примијенили у Српској и бошњачким гласовима би да бирају Бланушу за предсједника.
Свијет
Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес
"Блануша и Комшић = Бланушић. Бланушић би био идеалан сарајевски избор за предсједника Републике Српске", сматра Кошарац.
Он је поручио да је српски народ изабрао Синишу Карана и политике /лидера СНСД-а/ Милорада Додика.
Регион
Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика
"Подвале ЦИК-оваца и Шмитоваца у виду разних `бланушића`, `бламуша` и `збламуша` никада неће проћи у Српској. Честитајте побједу Карану и политици Милорада Додика! То је једино исправно што можете урадити. Српска је побиједила", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Здравље
3 ч0
Србија
3 ч0
Сцена
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
09
13
05
13
04
12
59
12
58
Тренутно на програму