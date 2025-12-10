Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

Извор:
Када је италијански новинар Андреа Гали објавио књигу "Убица", европска јавност први пут је добила увид у мрачни свијет професионалног егзекутора који је деценијама дјеловао између Балкана и Италије.
Иако се његово право име не открива, човјека о ком Гали пише назовимо Јулијан - псеудоним иза ког се крије један од најопаснијих и најхладнијих убица које је регион икада изњедрио.
Јулијан је рођен у суровој сјеверној Албанији, у средини гдје су крвна освета, оружје и клански закони били важнији од државе. Гали описује његово дјетињство као сплет сиромаштва, насиља и потпуне одсутности ауторитета.
Управо ту, у таквом окружењу, настао је човјек који ће касније постати симбол најцрње стране балканског криминала.
Током ратних и поратних година, када су регионом тутњали оружје, дрога и нова генерација криминалних кланова, Јулијан улази у свијет илегалних послова. Како Гали пише, “одрастао је у хаосу, па је хаос постао његова логика”.
Брзо је привукао пажњу криминалних група - не зато што је био најјачи, већ зато што је био најхладнији.
У Италији, гдје се тада преливао балкански криминал, Јулијан је постао плаћени извршилац за неколико организација. Није бирао стране. Није правио разлике. Радио је за онога ко плати - “монета за поткусуривање”, пише Гали. И најопасније оружје у рукама босова.
Најјезивији дијелови књиге нису описи криминала, већ дијелови у којима Јулијан говори о себи. Гали га описује као човјека који је “годинама живио мртав, али тога није био свјестан”.
Јулијан отворено признаје да је временом изгубио сваки морални компас. У књизи је забиљежена његова реченица која леди крв: “Кад живиш као убица, мислиш да си бог. А у ствари си само мртав човјек који то не зна".
Дрога, параноја, непрекидне потере и страх од одмазде потпуно су га уништили. Живот у криминалу претворио га је у сјенку.
Према ономе што је италијански новинар Андреа Гали изнио у својој књизи "Убица“ (Ил Сицарио), Јулијан Синани важио је за најопаснијег човјека албанског подземља, нарочито током периода када је био активан у оквиру такозване "Скај“ криминалне мреже. Галијеви извори из истрага и полицијских досијеа описују га као хладног, методичног и потпуно бескомпромисног човјека, који је - према наводима из истраге - био повезан са више од 20 наручених убистава широм региона.
Гали у књизи пише да је Синани код сарадника уливао страх "својом тишином више него туђим пријетњама“, те да је наводно важио за некога ко никада није показивао емоције ни у најтежим ситуацијама. Један од цитата из књиге који се често преноси гласи: "Јулијан је дјеловао као сјенка. Није викао, није гестикулирао, само би се појавио, завршио посао и нестао".
У књизи се не описују експлицитне методе, али се наглашава да је Синани био познат по "брзини, прецизности и потпуној одсутности трагова“, због чега је стекао надимак у криминалним круговима - "човјек кога не можеш да видиш, а када га видиш већ је касно".
Наводи из међународних истрага, које Гали цитира, говоре да је Синани био на челу једне од најорганизованијих албанских ћелија за ликвидације, а да су његови трагови откривени тек када је разбијена комуникација преко апликације Скy ЕЦЦ. Истражитељи су га описивали као "најопаснијег оперативца на Балкану“.
У књизи се наводи да је његова "репутација“ била заснована на три елемента: лојалност клану, потпуна дискреција и способност да избјегне истраге годинама.
Гали тврди да је управо та комбинација учинила да га кланови третирају као најскупљег и најтраженијег плаћеног убицу у региону.
Највећи обрт у причи догодио се када је Јулијан одлучио да сарађује са италијанским органима.
Његова свједочења постала су део важних истрага у Италији и на Балкану. Италијанска држава му је додијелила заштиту, док Гали никада није објавио његово право име.
Ово није прича о криминалу - већ студија о томе како се рађа професионални убица.
Гали показује како сиромаштво, распад система, насиље и рат могу да створе генерацију људи изгубљених између криминала и смрти.
Јулијан је само један од њих, али његова исповијест је најпотпунија, најдетаљнија и најшокантнија до сада.
Књига “Убица” је мрачна хроника балканског подземља, али и упозорење региону.
Јулијан није митски лик, нити филмски антихерој. Он је производ времена када су најгори инстинкти постали валута, а живот човјека понекад вриједио мање од једног телефонског позива, преноси "Телеграф".
