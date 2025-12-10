Logo
Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

Телеграф

10.12.2025

09:22

Истрага, убица, листа
Фото: Pexels/Photo by cottonbro studio

Када је италијански новинар Андреа Гали објавио књигу "Убица", европска јавност први пут је добила увид у мрачни свијет професионалног егзекутора који је деценијама дјеловао између Балкана и Италије.

Иако се његово право име не открива, човјека о ком Гали пише назовимо Јулијан - псеудоним иза ког се крије један од најопаснијих и најхладнијих убица које је регион икада изњедрио.

Јулијан је рођен у суровој сјеверној Албанији, у средини гдје су крвна освета, оружје и клански закони били важнији од државе. Гали описује његово дјетињство као сплет сиромаштва, насиља и потпуне одсутности ауторитета.

Управо ту, у таквом окружењу, настао је човјек који ће касније постати симбол најцрње стране балканског криминала.

Успон из хаоса деведесетих

Током ратних и поратних година, када су регионом тутњали оружје, дрога и нова генерација криминалних кланова, Јулијан улази у свијет илегалних послова. Како Гали пише, “одрастао је у хаосу, па је хаос постао његова логика”.

Брзо је привукао пажњу криминалних група - не зато што је био најјачи, већ зато што је био најхладнији.

У Италији, гдје се тада преливао балкански криминал, Јулијан је постао плаћени извршилац за неколико организација. Није бирао стране. Није правио разлике. Радио је за онога ко плати - “монета за поткусуривање”, пише Гали. И најопасније оружје у рукама босова.

Најјезивији дијелови књиге нису описи криминала, већ дијелови у којима Јулијан говори о себи. Гали га описује као човјека који је “годинама живио мртав, али тога није био свјестан”.

Јулијан отворено признаје да је временом изгубио сваки морални компас. У књизи је забиљежена његова реченица која леди крв: “Кад живиш као убица, мислиш да си бог. А у ствари си само мртав човјек који то не зна".

Дрога, параноја, непрекидне потере и страх од одмазде потпуно су га уништили. Живот у криминалу претворио га је у сјенку.

Мрачни трагови Јулијана Синанија

Према ономе што је италијански новинар Андреа Гали изнио у својој књизи "Убица“ (Ил Сицарио), Јулијан Синани важио је за најопаснијег човјека албанског подземља, нарочито током периода када је био активан у оквиру такозване "Скај“ криминалне мреже. Галијеви извори из истрага и полицијских досијеа описују га као хладног, методичног и потпуно бескомпромисног човјека, који је - према наводима из истраге - био повезан са више од 20 наручених убистава широм региона.

Гали у књизи пише да је Синани код сарадника уливао страх "својом тишином више него туђим пријетњама“, те да је наводно важио за некога ко никада није показивао емоције ни у најтежим ситуацијама. Један од цитата из књиге који се често преноси гласи: "Јулијан је дјеловао као сјенка. Није викао, није гестикулирао, само би се појавио, завршио посао и нестао".

У књизи се не описују експлицитне методе, али се наглашава да је Синани био познат по "брзини, прецизности и потпуној одсутности трагова“, због чега је стекао надимак у криминалним круговима - "човјек кога не можеш да видиш, а када га видиш већ је касно".

Како га је описала полиција?

Наводи из међународних истрага, које Гали цитира, говоре да је Синани био на челу једне од најорганизованијих албанских ћелија за ликвидације, а да су његови трагови откривени тек када је разбијена комуникација преко апликације Скy ЕЦЦ. Истражитељи су га описивали као "најопаснијег оперативца на Балкану“.

Зашто је био толико важан криминалним клановима?

У књизи се наводи да је његова "репутација“ била заснована на три елемента: лојалност клану, потпуна дискреција и способност да избјегне истраге годинама.

Гали тврди да је управо та комбинација учинила да га кланови третирају као најскупљег и најтраженијег плаћеног убицу у региону.

Зашто је проговорио?

Највећи обрт у причи догодио се када је Јулијан одлучио да сарађује са италијанским органима.

  • Према Галију, разлог је био комбинација:
  • страха за сопствени живот,
  • увјерења да га кланови више не штите,
  • унутрашњег слома након дугих година насиља.

Његова свједочења постала су део важних истрага у Италији и на Балкану. Италијанска држава му је додијелила заштиту, док Гали никада није објавио његово право име.

Зашто књига “Убица” и даље узнемирава цијели регион

Ово није прича о криминалу - већ студија о томе како се рађа професионални убица.

Гали показује како сиромаштво, распад система, насиље и рат могу да створе генерацију људи изгубљених између криминала и смрти.

Јулијан је само један од њих, али његова исповијест је најпотпунија, најдетаљнија и најшокантнија до сада.

Књига “Убица” је мрачна хроника балканског подземља, али и упозорење региону.

Јулијан није митски лик, нити филмски антихерој. Он је производ времена када су најгори инстинкти постали валута, а живот човјека понекад вриједио мање од једног телефонског позива, преноси "Телеграф".

