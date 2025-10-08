Полицијски пас пронашао двоје нестале дјеце

Извор:
Полицијски пас из специјалне јединице К-9 пронашао је двоје једанаестогодишње дјеце, која су се изгубила у густој шуми Националном парку Хузијер у америчкој савезној држави Индијана, саопштила је данас канцеларија шерифа округа Браун.
Детаљи Драме у Националном Парку
Хитне службе су послате у подручје језера Санденс у Националној шуми Хузијер око 17.48 часова у недјељу поподне, након што су примиле пријаву да су се двоје једанаестогодишње дјеце "одвојили од мајке и изгубили у густој шуми", наводи се у саопштењу, преноси АБЦ њуз.
"Наше одјељење, заједно са Одјељењем за природне ресурсе, полицијском управом Нешвила, ватрогасном јединицом општине Харисон и добровољном ватрогасном јединицом Садерн Браун, почели су да претражују подручје", саопштила је полиција.
Нокс, херој потраге
Напомиње се да потрага није дала резултате "све док на терен нису стигли замјеник шерифа Коди Лончарић и његов полицијски пас Нокс".
Пас је одмах започео трагање у оближњем пољу, пратећи траг у дужини од око 500 метара, и усмјерио спасиоце ка тачној локацији гдје су дјеца пронађена.
Званичници нису навели колико дуго су дјеца била нестала, али су потврдили да су успјешно пронађена и спасена из густе шуме.
"Неизмјерно смо захвални на изузетној тимској сарадњи свих укључених у потрагу", навели су из канцеларије шерифа.
