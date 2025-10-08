Logo

Полицијски пас пронашао двоје нестале дјеце

Полицијски пас пронашао двоје нестале дјеце
Фото: Unsplash

Полицијски пас из специјалне јединице К-9 пронашао је двоје једанаестогодишње дјеце, која су се изгубила у густој шуми Националном парку Хузијер у америчкој савезној држави Индијана, саопштила је данас канцеларија шерифа округа Браун.

Детаљи Драме у Националном Парку

Хитне службе су послате у подручје језера Санденс у Националној шуми Хузијер око 17.48 часова у недјељу поподне, након што су примиле пријаву да су се двоје једанаестогодишње дјеце "одвојили од мајке и изгубили у густој шуми", наводи се у саопштењу, преноси АБЦ њуз.

илу-радијатор-02092025

Бања Лука

До када ће се Бањалучани смрзавати: Познато када грађани добијају гријање

"Наше одјељење, заједно са Одјељењем за природне ресурсе, полицијском управом Нешвила, ватрогасном јединицом општине Харисон и добровољном ватрогасном јединицом Садерн Браун, почели су да претражују подручје", саопштила је полиција.

Нокс, херој потраге

Напомиње се да потрага није дала резултате "све док на терен нису стигли замјеник шерифа Коди Лончарић и његов полицијски пас Нокс".

Пас је одмах започео трагање у оближњем пољу, пратећи траг у дужини од око 500 метара, и усмјерио спасиоце ка тачној локацији гдје су дјеца пронађена.

Александар Вулин

Србија

Вулин: Србија је жртва хистеричне антируске политике Запада; Желе да отму НИС

Званичници нису навели колико дуго су дјеца била нестала, али су потврдили да су успјешно пронађена и спасена из густе шуме.

"Неизмјерно смо захвални на изузетној тимској сарадњи свих укључених у потрагу", навели су из канцеларије шерифа.

