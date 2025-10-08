Logo

Русија најавила агенду током предсједавања СБ УН: Балкан у фокусу

Извор:

Агенције

08.10.2025

16:38

Коментари:

0
Русија најавила агенду током предсједавања СБ УН: Балкан у фокусу

Портпарол МСП-а Марија Захарова је истакла да ће се Русија, током свог мандата, позабавити ситуацијом на Блиском истоку, али и питањем Босне и Херцеговине, као и Косова и Метохије.

Русија је, 1. октобра, преузела једномјесечно предсједавање Савјетом безбједности УН.

Према Повељи УН, она сноси примарну одговорност за одржавање међународног мира и безбједности, подсјетила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова на брифингу за новинаре.

Она је навела да ће се током октобра одржати два кључна догађаја.

Први је отворена дебата о ситуацији на Блиском истоку, на којој ће, између осталог, бити размотрено и палестинско питање, а која ће се одржати 23. октобра, док је други отворена дебата на тему "Уједињене нације: Поглед у будућност", која ће бити одржана 24. октобра.

Захарова је истакла да ће се током свог мандата позабавити и питањем Босне и Херцеговине, као и Косова и Метохије.

- У оквиру мандата планирани су састанци о Босни и Херцеговини, Хаитију, Јемену, Колумбији, Либану, Либији, региону Великих језера, Сирији, Сомалији, Централноафричкој Републици, регулисању ситуације на Косову и Метохији, сарадњи УН и Афричке уније, као и о теми "Жене, мир и безбједност" - навела је она новинарима.

Захарова је додала да је планирано продужење мандата Мисије УН на Косову и Метохији, Мисије подршке УН у Либији, спровођење референдума у ​​Западној Сахари и операције "Алтеа" у Босни и Херцеговини.

Vlada Republike Srpske 120925

Република Српска

Влада сутра о измјенама закона о развоју малих и средњих предузећа

