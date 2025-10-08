Русија најавила агенду током предсједавања СБ УН: Балкан у фокусу

Извор:
Агенције
08.10.2025
16:38
Коментари:0
Портпарол МСП-а Марија Захарова је истакла да ће се Русија, током свог мандата, позабавити ситуацијом на Блиском истоку, али и питањем Босне и Херцеговине, као и Косова и Метохије.
Русија је, 1. октобра, преузела једномјесечно предсједавање Савјетом безбједности УН.
Према Повељи УН, она сноси примарну одговорност за одржавање међународног мира и безбједности, подсјетила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова на брифингу за новинаре.
Она је навела да ће се током октобра одржати два кључна догађаја.
Први је отворена дебата о ситуацији на Блиском истоку, на којој ће, између осталог, бити размотрено и палестинско питање, а која ће се одржати 23. октобра, док је други отворена дебата на тему "Уједињене нације: Поглед у будућност", која ће бити одржана 24. октобра.
Захарова је истакла да ће се током свог мандата позабавити и питањем Босне и Херцеговине, као и Косова и Метохије.
- У оквиру мандата планирани су састанци о Босни и Херцеговини, Хаитију, Јемену, Колумбији, Либану, Либији, региону Великих језера, Сирији, Сомалији, Централноафричкој Републици, регулисању ситуације на Косову и Метохији, сарадњи УН и Афричке уније, као и о теми "Жене, мир и безбједност" - навела је она новинарима.
Захарова је додала да је планирано продужење мандата Мисије УН на Косову и Метохији, Мисије подршке УН у Либији, спровођење референдума у Западној Сахари и операције "Алтеа" у Босни и Херцеговини.
Република Српска
Влада сутра о измјенама закона о развоју малих и средњих предузећа
Најновије
Најчитаније
18
39
18
38
18
32
18
22
18
13
Тренутно на програму