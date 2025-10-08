Влада сутра о измјенама закона о развоју малих и средњих предузећа

08.10.2025
16:32
Коментари:0
Влада Републике Српске одржаће сутра сједницу на чијем су дневном реду приједлог закона о измјенама закона о развоју малих и средњих предузећа по хитном поступку, приједлог закона о заштити потрошача, као и приједлог одлуке о проглашењу парка природе "Губер".
На дневном реду је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Републике Српске по хитном поступку, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.
Међу предложеним тачкама дневног реда је извјештај о пословању "Жељезница Републике Српске" за 2024. годину и план пословања за период 2025-2027. година.
На сједници би требало да се разматра и Приједлога одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту одрживе, интегрисане и безбједне путне инфраструктуре.
Дневним редом обухваћен је и Приједлог рјешења о давању сагласности привредном друштву "Лагуна шпед" из Градишке за производњу наоружања и војне опреме.
Министри би требало да размотре и Приједлог одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода.
Сједница је заказана за 12.00 часова, конференција за новинаре је предвиђена у 14.00 часова, а биће објављено и саопштење.
Сниматељима и фотографима биће омогућено снимање кадрова на почетку сједнице.
