Logo

Упућена молба грађанима Бањалуке

08.10.2025

16:18

Коментари:

0
Упућена молба грађанима Бањалуке
Фото: Град Бањалука

Из Одјељења за друштвене дјелатности навели су да је у току спровођење обавезне превентивне систематске дератизације на подручју града Бање Луке.

Како су најавили из предузећа "ЕКО– БеЛ", које врши дератизацију – у четвртак и петак, 9. и 10. октобра биће извршена систематска дератизација обала ријека, као и паркова и зелених површина на подручју Бање Луке, након чега ће се акценат ставити на провођење превентивне систематске дератизације код привредних субјеката и заједница етажних власника.

Да би акција дератизације била што успјешнија, упутили су молбу грађанима да омогуће стручним екипама извођење дератизације, да онемогуће приступ дјеци и домаћим животињама затрованим мамцима, те да затровану масу не дирају рукама.

"Напомињемо да се обавезна превентивна систематска дератизација проводи два пута годишње, и то као прољећна и јесења, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести", саопштено је из Градске управе.

Подијели:

Тагови:

deratizacija

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Почео Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

Бања Лука

Почео Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

6 ч

0
Успјешна операција на УКЦ Српске: Изведена трансплантација прста стопала на шаку

Бања Лука

Успјешна операција на УКЦ Српске: Изведена трансплантација прста стопала на шаку

7 ч

1
Данас без струје бројне улице и насеља у Бањалуци

Бања Лука

Данас без струје бројне улице и насеља у Бањалуци

10 ч

0
Јокић за АТВ: ДЕПОТ ће примати отпад до 14. октобра

Бања Лука

Јокић за АТВ: ДЕПОТ ће примати отпад до 14. октобра

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

39

Микропластика повећава ризик од рака дебелог цријева и депресије

18

38

Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

18

32

Претреси у Требињу на више локација

18

22

Ковачевић: Код Станивуковића нема принципијелности, већ само кукавичлука

18

13

Нова студија: Лименка заслађеног пића повећава ризик од болести јетре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner