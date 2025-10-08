Упућена молба грађанима Бањалуке

08.10.2025
16:18
Коментари:0
Из Одјељења за друштвене дјелатности навели су да је у току спровођење обавезне превентивне систематске дератизације на подручју града Бање Луке.
Како су најавили из предузећа "ЕКО– БеЛ", које врши дератизацију – у четвртак и петак, 9. и 10. октобра биће извршена систематска дератизација обала ријека, као и паркова и зелених површина на подручју Бање Луке, након чега ће се акценат ставити на провођење превентивне систематске дератизације код привредних субјеката и заједница етажних власника.
Да би акција дератизације била што успјешнија, упутили су молбу грађанима да омогуће стручним екипама извођење дератизације, да онемогуће приступ дјеци и домаћим животињама затрованим мамцима, те да затровану масу не дирају рукама.
"Напомињемо да се обавезна превентивна систематска дератизација проводи два пута годишње, и то као прољећна и јесења, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести", саопштено је из Градске управе.
