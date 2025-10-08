Јокић за АТВ: ДЕПОТ ће примати отпад до 14. октобра

Извор:
АТВ
08.10.2025
08:03
Јавно предузеће ДЕПОТ ће примати отпад до 14. октобра, потврдио је ово в.д. директора Ратко Јокић за АТВ.
Јуче је одржана комисија коју је именовала Скупштина града Бањалука, и ту је донесен закључак који ће ићи према Скупштини града да се прогласи од општег интереса регионална депонија Рамићи и да се након тога иде према Влади Републике Српске са захтјевом за експрорпијацију.
''Данас упућујемо допис граду Бањалука по Закону о комуналним дјелатностима, чл. 15, који гласи: ако комунална дјелатност предузећа не може због више силе да обавља своју дјелатност, онда је у обавези да обавијести локалну заједницу, која је у обавези да настави ту дјелатност. Такође, тражимо у складу са тим, од Чистоће АД Бањалука, да до 14.10. у 9 часова, обезбиједи сву неопходну механизацију, способне и технички обучене људе, еколошку дозволу, санитарне дозволе и сву механизацију потребну за обављање тих дјелатности. Да не би дошло до еколошке катастрофе, тражимо од њих да припреме сву документацију како би се обезбиједила безбиједност грађана и спријечила потенцијална еколошка катастрофа'', рекао је Ратко Јокић, директор ДЕПОТ-а Бањалука.
Градска управа Бањалука је надлежна за регионалну депонију Рамиће и у складу са тим њихова обавеза је да или да је измјесте или да се упусте у рјешавање проблема. На основу правоснажног рјешења РУГИП-а 2021. године, Чистоћа АД се уписала као власник. Градоначелник Драшко Станивуковић и Градска управа су имали довољно времена да пронађу рјешење, међутим то се није десило.
''Мислим да се несмотреном пресудом Основног привредног суда, једно тијело раздвојило на пола. Нити санитарна депонија може функционисати без земље, нити земља може сама обављати комуналну дјелатност одлагања отпада. Чистоћа АД нема ниједан папир да легално може наставити са одлагањем отпада, јер да би комунално одјељење вршило одлагање отпада, оно се прво мора обратити Скупштини града Бањалука да им се да сагласност на обављања поменуте дјелатности. Затим мора испунити сложене услове да би добиљи дозволу за управљање отпадом, па након тога мора све уређаје и постројења набавити и инсталирати и поднијети захтјев за компликовану еколошку дозволу. Чистоћа АД све то нема, а нестручност може довести до опасности за живот самих радника, а да не говоримо шире'', рекао је Миленко Јаћимовић, технички директор и члан управе ДЕПОТ-а.
