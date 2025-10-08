Данас без струје бројне улице и насеља у Бањалуци

Због радова на електромрежи без струје ће данас у периоду од девет до 12 часова бити дијелови бањалучких улица Крајишких бригада, Ранка Шипке и Војвођанска.

Истакли су да дијелови улица Фрушкогорска, Крајишких бригада, Новосадска, Др Велимира Човића и Далибора Даче Стојића неће имати струју од десет до 11 часова.

- Без напајања електричном енергијом од девет до 11 часова остаће и дио насеља Понир - навели су из овог предузећа.

Према њиховим ријечима, без струје ће од 11.30 до 13.30 часова бити и дијелови улица Шарговачка, Саничка, Поткозарска, Мартиновац и Дракулићких жртава.

- Од девет до 14 часова ће остати без струје дијелови улица Краља Александра Првог Карађорђевића, Банијска, Милана Бранковића и Бранка Кошчице, као и дио насеља Јошикова вода - рекли су из овог предузећа.

Додали су да дијелови улица Билећка, Дракулићка, Суботичка и Шарговачких ђака те дио насеља Шарговац неће имати напајања електричном енергијом од десет до 11 часова.

- Дио улице Булевар војводе Степе Степановића од девет до десет часова биће без струје.