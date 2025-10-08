Успјешна операција на УКЦ Српске: Изведена трансплантација прста стопала на шаку

Извор:
СРНА
08.10.2025
11:30
Коментари:1
У Универзитетском клиничком центру Републике Српске изведена је трансплантација прста стопала на шаку, што је један од најкомплекснијих микрохируршких захвата, саопштено је из ове здравствене установе.
Операцију је извршио микрохируршки тим Клинике за пластично-реконструктивну хирургију УКЦ-а Српске, у сарадњи са Миланом Стајићем из Института за ортопедију "Бањица".
Из УКЦ-а наводе да је ријеч о пацијенту којем је приликом рада на цјепачу за дрва одсјечен палац и кажипрст десне шаке.
"С обзиром на кључну функцију палца у покретима хвата и моторици шаке, одлучено је да се изврши комплексна реконструкција трансплантацијом другог прста стопала", наводе из УКЦ.
Захват је трајао шест часова и обухватио је трансплантацију комплетног прста стопала, укључујући зглобне структуре, кости, тетиве, живце и крвне судове на мјесто ампутираног палца шаке.
На тај начин, како се наводи, омогућено је функционално и естетско надокнађивање изгубљеног прста, чиме се пацијенту пружа шанса за повратак готово пуног обима покрета и свакодневних активности.
Постоперативни ток је протекао без компликација, а пацијент је тренутно у процесу физикалне рехабилитације с циљем постизања што бољег функционалног исхода.
Операцију је извео микрохируршки тим Клинике који чине доктори Милан Стајић, Миљан Петковић, Злата Поповић Чкоњовић и Лука Рајковача, анестезиолошки тим у саставу Драган Сандић и Милица Вулетић, анестетичар Ивана Гвозденовић и инструментарке Николина Пањак, Ивана Лујић и Данка Кљајић.
Поводом овог комплексног захвата за сутра су планиране изјаве за медије у 9.00 часова у холу централног медицинског блока.
