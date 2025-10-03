Logo

Испред УКЦ-а Српске засађено дрво живота

03.10.2025

14:42

Дрво живота засађено испред УКЦ-а
Фото: Screenshot

Директор Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске Владо Ђајић и штићеници Даун синдром центра Бањалука заједнички су посадили дрво живота на зеленој површини испред УКЦ-а, као поклон пацијентима највеће здравствене установе у Српској.

Ђајић је захвалио штићеницима Даун синдром центра који су данас посјетили ову здравствену установу са поклонима, дрветом живота и двије слике које су насликала лица са Дауновим синдромом.

"Дрветом живота су симболично подржали здравствене раднике у лијечењу пацијената. Истовремено су пожељели дуг живот и добро здравље нашим пацијентима", рекао је Ђајић новинарима.

Директор Даун синдром центра Бањалука Зоран Јелић рекао је новинарима да су особе са Дауновим синдромом захваљујући Влади Ђајићу постале видљиве и друштвено корисне.

УКЦ Републике Српске

UKC

Бањалука

Коментари (0)
