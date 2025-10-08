Logo

Руси заузели кључни мост и ушли у центар Купјанска, кијевске снаге се повлаче

08.10.2025

11:22

Коментари:

0
Руси заузели кључни мост и ушли у центар Купјанска, кијевске снаге се повлаче
Фото: Танјуг/АП

Руски војници извели су велики продор у центру Купјанска, чиме је он практично пао под њихову контролу без озбиљније борбе.

Већина извора је потврдила да су ове тврдње.

Украјинске снаге се повлаче, а највећу забринутост изазива чињеница да хиљаде војника источно од Оскола нису евакуисане, што оставља могућност њиховог опкољавања и тешке посљедица, пише ТВ Фронт.

Кључни елемент овог пробоја јесте контролa над мостом у Купјанску — сада под руском контролом — што сужава планове за евакуацију војника и опреме ОСУ преко Оскола. И жељезнички мост, уништен у бомбардовању, је готово под руском контролом. Евакуација би могла да се врши преко мостова јужније, прије свега понтона, али су и они под сталним ударима ВКС.

Са оваквим развојем догађаја велики број припадника Оружаних снага Украјине остао би опкољен источно од Оскола. Није могуће да у Кијеву нису рачунали са овом могућношћу, чије држање изненађује.

Русија нема разлог да форсира фронталне ударе на источни мостобран Оружаних снага Украјине — рационалнија опција је консолидовање освојених положаја и наставак продора дуж десне обале Оскола и кључних мостова, чиме би се постигла стратешка контрола над линијама снабдијевања, пише ТВ Фронт.

Пробој јужније код Осинова био би катастрофалан за украјински мостобран: пресецима последњих комуникација и заузимањем узвишења, Украјина би изгубила могућност организованог повлачења и снабдијевања, што би у пракси значило крај одбране тог сектора, губитак војника и тешке ПР, последице које су у овом рату важне за Кијев.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ФСБ ухапсила агента: Подметнуо експлозив испод аутомобила припадника МО Русије

Свијет

ФСБ ухапсила агента: Подметнуо експлозив испод аутомобила припадника МО Русије

2 ч

0
Макроне, губиш

Свијет

Макроне, губиш

2 ч

0
Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

Свијет

Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

3 ч

0
Украјинци гађали Белгородску област: Троје преминулих, једна особа рањена

Свијет

Украјинци гађали Белгородску област: Троје преминулих, једна особа рањена

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

47

Звезда добила новог тренера?

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner