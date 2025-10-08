Руси заузели кључни мост и ушли у центар Купјанска, кијевске снаге се повлаче

08.10.2025
11:22
Коментари:0
Руски војници извели су велики продор у центру Купјанска, чиме је он практично пао под њихову контролу без озбиљније борбе.
Већина извора је потврдила да су ове тврдње.
Украјинске снаге се повлаче, а највећу забринутост изазива чињеница да хиљаде војника источно од Оскола нису евакуисане, што оставља могућност њиховог опкољавања и тешке посљедица, пише ТВ Фронт.
Кључни елемент овог пробоја јесте контролa над мостом у Купјанску — сада под руском контролом — што сужава планове за евакуацију војника и опреме ОСУ преко Оскола. И жељезнички мост, уништен у бомбардовању, је готово под руском контролом. Евакуација би могла да се врши преко мостова јужније, прије свега понтона, али су и они под сталним ударима ВКС.
Са оваквим развојем догађаја велики број припадника Оружаних снага Украјине остао би опкољен источно од Оскола. Није могуће да у Кијеву нису рачунали са овом могућношћу, чије држање изненађује.
Русија нема разлог да форсира фронталне ударе на источни мостобран Оружаних снага Украјине — рационалнија опција је консолидовање освојених положаја и наставак продора дуж десне обале Оскола и кључних мостова, чиме би се постигла стратешка контрола над линијама снабдијевања, пише ТВ Фронт.
Пробој јужније код Осинова био би катастрофалан за украјински мостобран: пресецима последњих комуникација и заузимањем узвишења, Украјина би изгубила могућност организованог повлачења и снабдијевања, што би у пракси значило крај одбране тог сектора, губитак војника и тешке ПР, последице које су у овом рату важне за Кијев.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму