ФСБ ухапсила агента: Подметнуо експлозив испод аутомобила припадника МО Русије

08.10.2025

11:16

Безбједносне службе ухапсиле су мушкарца који је по налогу украјинских обавјештајних служби подметнуо експлозив под аутомобил припадника Министарства одбране Русије, саопштио је ФСБ.

Како се наводи у саопштењу ФСБ-а, осумњичени је по налогу руководиоца направио двије импровизоване експлозивне направе, од којих је једну сакрио у скровиште у Москви, а другу подметнуо под возило војника руског Министарства одбране у Наро-Фоминску (Московска област).

Током претреса стана осумњиченог пронађени су и заплијењени још неки експлозиви ручне израде, као и средства комуникације на којим су пронађене преписке осумњиченог са надређенима.

У току је истрага како би се утврдиле све околности злочина.

ФСБ Русије још једном наглашава да ће сва лица која су били саучесници у злочину бити идентификована, процесуирана и добити одговарајућу строгу казну.

