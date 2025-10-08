ФСБ ухапсила агента: Подметнуо експлозив испод аутомобила припадника МО Русије

Извор:
РТ Балкан
08.10.2025
11:16
Коментари:0
Безбједносне службе ухапсиле су мушкарца који је по налогу украјинских обавјештајних служби подметнуо експлозив под аутомобил припадника Министарства одбране Русије, саопштио је ФСБ.
Како се наводи у саопштењу ФСБ-а, осумњичени је по налогу руководиоца направио двије импровизоване експлозивне направе, од којих је једну сакрио у скровиште у Москви, а другу подметнуо под возило војника руског Министарства одбране у Наро-Фоминску (Московска област).
Током претреса стана осумњиченог пронађени су и заплијењени још неки експлозиви ручне израде, као и средства комуникације на којим су пронађене преписке осумњиченог са надређенима.
У току је истрага како би се утврдиле све околности злочина.
ФСБ Русије још једном наглашава да ће сва лица која су били саучесници у злочину бити идентификована, процесуирана и добити одговарајућу строгу казну.
