Војина Ћетковића затекла вијест о смрти кума Шотре "Написао ми је улогу да бих отплатио кредит"

08.10.2025

11:20

Коментари:

0
Војина Ћетковића затекла вијест о смрти кума Шотре "Написао ми је улогу да бих отплатио кредит"

Легендарни редитељ Здравко Шотра преминуо је у 93. години, што је данас саопштио РТС.

Многи су га обожавали, а глумац Војин Ћетковић је једном приликом открио како му је Здравко Шотра написао улогу да би отплатио кредит.

''Шотра је желио да ми да већу улогу у филму "Ивкова слава", али продуцент није дозволио и онда се он потрудио да ми и ову малу улогу развуче на 10 дана снимања да бих више зарадио. Рекао ми је: "Морам да ти дам улогу јер имаш кредит у швајцарцима'', испричао је глумац једном приликом Војин Ћетковић о Шотри.

Здравко Шотра

Култура

Умро Здравко Шотра

Војин Ћетковић био је сарадник, али и кум Здравка Шотре, а након сазнања да је редитељ преминуо, једва је смогао снагу да изусти неку ријеч.

''Молим? Нисам знао да је преминуо. Затекли сте ме сада, потресао сам се, извините, не могу ни једну ријеч рећи, извините'', рекао је Војин Ћетковић.

(Телеграф.рс)

