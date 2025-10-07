Преокрет какав ријетко ко може предвидјети: На Нетфликс стигао један од најконтроверзнијих психолошких трилера

07.10.2025
На Нетфликс је стигао један од најконтроверзнијих психолошких трилера посљедњих година.
Ријеч је о филму Ајлин из 2023. године, који гледаоце изненађује крајем какав ријетко ко може да предвиди.
Филм је настао према дебитантском роману Отес Мошфех, ауторке која је касније написала и велики хит ''My Year of Rest and Relaxation'', једну од најпопуларнијих књига на ТикТоку и Инстаграму.
У главним улогама су Ен Хатавеј и Томасин Мекензи, а радња је смјештена у Масачусетс шездесетих година прошлог вијека. Филм прати комплексан и мрачан однос двије жене које раде у поправном дому за малољетнике.
Ајлин је након премијере на Sundance Филм Фестивалу 2023. године одмах изазвао бурне реакције. На страници Rotten Tomatoes филм је од критичара добио врло добрих 81 проценат, док му је публика додијелила знатно нижу оцјену од 53 процента.
Филмска критичарка Аманда Џедај на друштвеној мрежи Икс написала је да је ријеч о филму с обртом који ће многе изненадити и подијелити.
''Биће поларизујући, али многи ће га вољети'', поручила је тада.
Иако су мишљења подијељена, многи обожаваоци трилера сматрају да је Ајлин један од најпотцјењенијих филмова посљедњих година.
''Овај мали драгуљ ме пријатно изненадио. Гледао сам га више пута, а чак ми се свидјела и музика, иако иначе не волим џез'', написао је један гледалац у рецензији с пет звјездица. Други истичу да је филм изузетно оригиналан и непредвидив.
''Стално сам мислио да знам шта ће се десити, али нисам био у праву. Глумачка постава је изврсна'', стоји у још једној рецензији.
Неки су Ајлин описали као савршен избор за гледаоце који воле трилере с бизарним преокретима и дозом егзистенцијалног немира. Ипак, завршетак је за многе био превише шокантан.
''Прва половина филма ми се свидјела, посебно хемија између Ен и Томасин, али обрт ме је потпуно избацио из такта. Збунио ме и фрустрирао'', рекао је један гледалац. Додао је и да је филм интригантан, али оставља превише питања без одговора.
Ако волите психолошке трилере с неочекиваним обртима који вас још данима не пуштају на миру, Еилеен је сада доступан на Нетфликсу, преноси Б92.
