Преминуо умјетник Томислав Јовић

Извор:
РТРС
05.10.2025
15:47
Коментари:0
Томислав Јовић ликовни умјетник из Голеша преминуо је након тешке болести у 82. години живота.
Каријеру је започео као глумац. Диполмирао је драмске студије у Новом Саду, али није се дуго бавио глумом. 1968. године открио је да посједује још један умјетнички дар а то је ковање бакра. Када је одлучио да се бави бакром није ни слутио да ће га водити у нове изазове, који ће га у даљем раду представити као једног од најпознатијих умјетника који се баве бакром.
Јовић је документовао радове у техници бакрених рељефа, са посебним нагласком на религијске предмете, пружајући дубок увид у технику и умјетничку интерпретацију која се одражава у процесу стварања. У многим експонатима он се служио и конвенционално средствима, али радови као што су "Сцена из живота", "Арлекин", и изнад свега "Хор лудака" и "Васкрсење", као и неке маске, говоре о томе да је Јовић имао истанчан смисао и за праву умјетничку пластику.
Његова дјела красе многе цркве Епархије бањалучке, али и на простору бивше Југославије. Све су то уникатни радови.
Стварао је у родним Голешима и Гроцкој од бакра који је набављао из Ужица. 1991. отворио је свој Самостални атеље у Бару. Од 1977. био је стални сарадник атељеа за умјетничко обликовање бакра Ханса Ритера у Цириху.
Сахрана умјетника Томислава Јовића одржаће се сутра у 13 часова на породичном гробљу у Голешима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму