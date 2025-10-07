На УНИБЛ организован пријем за пензионисане наставнике

Извор:
07.10.2025
У Ректорату Универзитета у Бањалуци данас је одржан пријем за наставнике који су отишли у пензију у знак захвалности за дугогодишњи рад, посвећеност и значајан допринос развоју Универзитета, наставе и науке.
Ректор бањалучког Универзитета Радослав Гајанин истакао је да су наставници који су закључно са 30. септембром завршили своје радне ангажмане оставили дубок траг у академској заједници и утицали на генерације студената које су образовали.
"Ваш рад и залагање уграђени су у темеље Универзитета у Бањалуци. Ви сте својим примјером показали шта значи посвећеност знању, одговорност и љубав према позиву универзитетског наставника", навео је Гајанин, упућујући захвалност у име цијеле академске заједнице.
Гајанин је подсјетио да су врата Универзитета увијек отворена за све који су свој радни вијек посветили овој институцији и да ће њихово искуство и савјети и даље бити драгоцјени, саопштено је из Универзитета.
Свечани пријем, на којем је присуствовала и проректор за наставу, студентска питања и квалитет Милица Балабан, протекао је у пријатној и срдачној атмосфери, уз размјену успомена и сјећања на године проведене у настави, истраживању и академској заједници.
Пензионисане наставнице које су присуствовале пријему Сњежана Поповић Пејчић и Нина Јањић, захвалиле су руководству Универзитета на пажњи и поштовању које им је указано, истичући да им овај чин представља велику част и подстицај да и након пензионисања остану дио универзитетске заједнице.
Организацијом оваквих пријема Универзитет у Бањалуци потврђује своју посвећеност његовању академских вриједности и поштовању својих наставника, чији је рад темељ успјеха и угледа ове институције.
