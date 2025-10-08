Минић: Формираћемо националну потрошачку корпу

08.10.2025
11:25
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић потврдио је да је Влада оформила Координациони одбор за активности утврђивања минималне и просјечне потрошачке корпе, базиране на три члана породице, додајући да је циљ да се добију реални подаци и формира национална потрошачка корпа.
"Имали смо у вези с тим наративе који су се односили на такозвану синдикалну потрошачку корпу. Не желимо никога да дерогирамо, већ да имамо реалне податке који се односе на улазне параметре да бисмо могли формирати нешто што се зове национална потрошачка корпа", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Ако има замјерки Савеза синдиката Републике Српске када је ријеч о броју чланова породичног домаћинства, каже Минић, и то је дио статистичких података у Српској.
Из Савеза синдиката Српске раније је речено да је њихов обрачун синдикалне потрошачке корпе реалан, да узима у обзир просјечну четворочлану радничку породицу са трошковима и издацима који су сведени на минимум.
