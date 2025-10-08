''Ја сам Ром, а она бјелкиња“ Лидија и Ненад доживјели највеће разочарење на свадби и то од родитеља

08.10.2025
10:24
Коментари:0
Љубав двоје младих, Лидије из БиХ и Ненада из Србије, тачније Обреновца, наишла је на препреке тамо гдје су се најмање надали – у сопственим породицама.
Умјесто подршке на путу ка заједничком животу, суочили су се са низом предрасуда које нису очекивали само зато што је млада бјелкиња, а младожења Ром.
Њихова прича, испричана пред камерама у једној од најава нове епизоде емисије “48 сати свадба” на ТВ Б92, расплакала је гледаоце.
@48.sati.svadba Ljubav Lidije i Nenada ne zna za granice i boju kože, a opet je osuđena od strane porodice koja je ne prihvata. Gledajte emisiju 48 sati svadba u novom terminu ponedeljkom i utorkom od 20.15 na TV B92 #48satisvadba #wedding #fyp #svadba ♬ original sound - 48 sati svadba
И док су са осмјехом говорили о љубави, иза тих осмијеха крила се и болна истина – да ће најважнији дан у њиховом животу дочекати без родитеља који нису жељели да буду дио њиховог вјенчања.
''Мене његова породица не воли јер сам ја бјелкиња'', рекла је Лидија, док је Ненад додао да са друге стране ни она нема подршку родитеља јер је, како каже, ромске националности.
На питање да ли би јој било жао уколико њени родитељи не дођу на вјенчање, Лидија је кратко и са тугом одговорила: “Па јесте.”
Занимљивости
Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф
Током разговора открила је и да, откако је прешла у Србију да би била са Ненадом, више није одлазила у родну Босну.
''Не, не. Нисам била'', рекла је млада обучена у вјенчаницу, али видно потресена.
Најпотреснији тренутак догодио се када је млада одлучила да током емисије позове мајку и још једном је замоли да дође на вјенчање. Међутим, разговор се завршио прије него што је почео – веза је прекинута без иједне ријечи са друге стране.
Занимљивости
Непримјерено понашање младенаца на свадби, отац младе побјегао од срамоте
Упркос свему, пар поручује да их ништа неће поколебати у њиховој одлуци.
''Мислим да ће ова свадба да буде круна наше љубави и наше среће и да је ова свадба наша побједа'', рекла је Лидија на крају, остављајући публику у невјерици и са сузама у очима, пише Блиц.
Тенис
34 мин0
Свијет
36 мин0
Свијет
40 мин0
Свијет
43 мин0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
Најчитаније
10
51
10
34
10
33
10
24
10
17
Тренутно на програму