Logo

Оријентални стршљен стигао на подручје Хрватске, стручњаци упозоравају на опасност

Извор:

СРНА

16.10.2025

10:37

Коментари:

0
Оријентални стршљен стигао на подручје Хрватске, стручњаци упозоравају на опасност
Фото: Pixabay

Оријентални, инвазивни стршљен проширио се и у Хрватској, агресивнији је од домаћег, уништава заједнице пчела, а алергични људи се морају посебно пазити.

Ново истраживање стручњака из Завода за јавно здравство показало је да се инвазивни стршљен, који се сматра опаснијим од домаћег, проширио приобалним крајевима Хрватске и Италије и дошао све до Истре.

Рукавице-доктор-срце

Друштво

Помозимо младом Бањалучанину: Петар има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

Ријеч је о оријенталном стршљену чија су природна станишта Африка, Блиски исток и јужни Медитеран.

У Хрватској је био удомаћен седамдесетих година прошлог вијека, а потом је нестао на дуже вријеме, да би се ове године појавио између Сплита и Солина, али и сјеверније у Истри, Словенији и сјеверној Италији. Показало се да су га пчелари забиљежили и код Новиграда.

Стручњак за инсекте у истарском Наставном заводу за јавно здравство Недиљко Ландека каже да је овај стршљен познат и по агресивнијем понашању у односу на домаће врсте, те по изразитој отпорности на промјене животне средине.

избори КиМ

Србија

Српској листи највише гласова у још једној општини

"Такође је познат по томе што може летјети чак и у сумрак захваљујући посебним фоторецепторима, што га чини још опаснијим за људе у насељеним подручјима", додао је Ландека.

Будући да је термофилан, што значи да матицама одговара топлина, одговарају му насељена мјеста у којима може наћи топла мјеста, преносе хрватски медији.

"Жута трака на абдомену служи му као фотонапонска ћелија и даје му додатну енергију. Зато је, за разлику од осталих веспида које су најактивније ујутро, најактивнији послије подне", тумачи стручњак.

Мексико, поплаве

Свијет

Дирљив снимак обишао свијет: Бака и дјед се чврсто грле док око њих бујица носи све

Описао је да има карактеристичне црвенкасте пруге, а на абдомену, за разлику од домаћег, има жуту траку и да се релативно лако препознаје.

Ландека каже да су појачали праћење уз границу како би утврдили хоће ли у Хрватску стићи природним ширењем или транспортом.

Оријентални стршљен представља опасност за пчеле јер има снажне вилице којима лако убија пчеле и друге инсекте.

Познат је по томе да напада улаз у кошнице, гдје чека да пчеле излете како би их пресрео.

policija njemacka

Свијет

Жена с Балкана добила бизарну казну у Њемачкој

У Израелу и Египту, гдје је раширен, забиљежени су драматични колапси цијелих пчелињих заједница под његовим притиском, што очекивано изазива забринутост међу домаћим пчеларима.

Подијели:

Тагови:

стршљен

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

Сцена

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

2 ч

0
Не насједајте на превару: Малициозне поруке круже Вибером

Наука и технологија

Не насједајте на превару: Малициозне поруке круже Вибером

2 ч

0
Откривен узрок смрти Дајане Китон

Култура

Откривен узрок смрти Дајане Китон

2 ч

0
У бруталној тучи мушкарац задобио тешке повреде главе: Један од учесника га ударао чекићем

Хроника

У бруталној тучи мушкарац задобио тешке повреде главе: Један од учесника га ударао чекићем

2 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен бивши министар пољопривреде

Регион

Ухапшен бивши министар пољопривреде

2 ч

0
Удружење Пантери: Пребили осумњиченог за силовање овце, тјерали га да се извињава пауку

Регион

Удружење Пантери: Пребили осумњиченог за силовање овце, тјерали га да се извињава пауку

13 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У близини Дубровника пронађен мртав мушкарац

14 ч

0
Хрватска набавља опрему за заштиту од дронова

Регион

Хрватска набавља опрему за заштиту од дронова

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

12

08

Стиже четврто свјетло на семафор

12

07

Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу

12

03

Нетанјаху: Борба није завршена!

11

59

Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner