Оријентални стршљен стигао на подручје Хрватске, стручњаци упозоравају на опасност

Извор:
СРНА
16.10.2025
10:37
Оријентални, инвазивни стршљен проширио се и у Хрватској, агресивнији је од домаћег, уништава заједнице пчела, а алергични људи се морају посебно пазити.
Ново истраживање стручњака из Завода за јавно здравство показало је да се инвазивни стршљен, који се сматра опаснијим од домаћег, проширио приобалним крајевима Хрватске и Италије и дошао све до Истре.
Ријеч је о оријенталном стршљену чија су природна станишта Африка, Блиски исток и јужни Медитеран.
У Хрватској је био удомаћен седамдесетих година прошлог вијека, а потом је нестао на дуже вријеме, да би се ове године појавио између Сплита и Солина, али и сјеверније у Истри, Словенији и сјеверној Италији. Показало се да су га пчелари забиљежили и код Новиграда.
Стручњак за инсекте у истарском Наставном заводу за јавно здравство Недиљко Ландека каже да је овај стршљен познат и по агресивнијем понашању у односу на домаће врсте, те по изразитој отпорности на промјене животне средине.
"Такође је познат по томе што може летјети чак и у сумрак захваљујући посебним фоторецепторима, што га чини још опаснијим за људе у насељеним подручјима", додао је Ландека.
Будући да је термофилан, што значи да матицама одговара топлина, одговарају му насељена мјеста у којима може наћи топла мјеста, преносе хрватски медији.
"Жута трака на абдомену служи му као фотонапонска ћелија и даје му додатну енергију. Зато је, за разлику од осталих веспида које су најактивније ујутро, најактивнији послије подне", тумачи стручњак.
Описао је да има карактеристичне црвенкасте пруге, а на абдомену, за разлику од домаћег, има жуту траку и да се релативно лако препознаје.
Ландека каже да су појачали праћење уз границу како би утврдили хоће ли у Хрватску стићи природним ширењем или транспортом.
Оријентални стршљен представља опасност за пчеле јер има снажне вилице којима лако убија пчеле и друге инсекте.
Познат је по томе да напада улаз у кошнице, гдје чека да пчеле излете како би их пресрео.
У Израелу и Египту, гдје је раширен, забиљежени су драматични колапси цијелих пчелињих заједница под његовим притиском, што очекивано изазива забринутост међу домаћим пчеларима.
