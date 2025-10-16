Дијете пало у базен за наводњавање, реанимација није успјела

16.10.2025
19:19
Дијете старо 5 година погинуло је данас нешто прије 17 часова у селу Ратина код Краљева.
Како сазнаје Блиц из ПУ Краљево, случај је пријављен у 16:40 и речено је да је дијете упало у базен за наводњавање.
Дијете је колима хитне помоћи превезено у ЗЦ Студеница, али упркос покушаној реанимацији и борби љекара, дошло је до смртног исхода.
Истрага је у току.
