Дијете пало у базен за наводњавање, реанимација није успјела

16.10.2025

19:19

Дијете старо 5 година погинуло је данас нешто прије 17 часова у селу Ратина код Краљева.

Како сазнаје Блиц из ПУ Краљево, случај је пријављен у 16:40 и речено је да је дијете упало у базен за наводњавање.

Дијете је колима хитне помоћи превезено у ЗЦ Студеница, али упркос покушаној реанимацији и борби љекара, дошло је до смртног исхода.

Истрага је у току.

