Захарова: Млади масовно одлазе из Кијева јер не желе да заврше као "топовско месо"

07.11.2025

Захарова: Млади масовно одлазе из Кијева јер не желе да заврше као "топовско месо"
Кијевски неонацистички режим наставља сa нападима на цивилне објекте, тероришући цивилно становништво Русије, поручила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова на недјељном брифингу за новинаре.

"Током прошле недјеље, више од 70 руских грађана је повријеђено или убијено од посљедица украјинских артиљеријских напада и напада дронова. Од тога је осам људи погинуло, док је рањених 63, укључујући четворо дјеце", истакла је Захарова.

Она се у обраћању новинарима дотакла теме масовног одласка младих, узраста од 18 до 22 године, из Украјине након што су 28. августа поново отворене границе.

"Према подацима западних медија, који се, између осталог, позивају на пољску пограничну службу, одлив младих Украјинаца износи приближно 150.000. Потенцијални регрути разумију да немају изгледа да остану на украјинском тржишту рада, а режим им је обезбиједио само улогу 'топовског меса' у име очувања сопствене диктатуре", поручила је Захарова.

Она је истакла да украјинске власти све више разматрају поновно затварање границе у блиској будућности, а они који нису успјели да оду вјероватно ће бити мобилисани и послати на фронт "у једном правцу".

Захарова додаје да европски савезници Владимира Зеленског нису баш задовољни приливом младих Украјинаца.

"Берлин озбиљно разматра измјене планова владе о ограничењу бенефиција за грађане Украјине са ниским приходима", закључила је руска званичница и подсјетила Берлин да је обећао грађанима Украјине срећну будућност и да би требало тога да се придржава.

Како наводи Захарова, то све не би требало да чуди јер је украјинских избјеглица у Њемачкој, према званичној статистици, приближно 1,26 милиона, а само прошле године им је из џепова њемачких грађана исплаћено 6,3 милијарде евра социјалне помоћи, преноси РТ Балкан.

Украјина

Русија

Марија Захарова

Владимир Зеленски

Kijev

Коментари (0)
